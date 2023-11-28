https://ria.ru/20231128/trevoga-1912266827.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:06
2023-11-28T06:06
2023-11-28T06:06
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в Винницкой области прозвучала в 3.49 (4.49 мск), а в Хмельницкой - в 4.42 (5.42 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231128/krivoy_rog-1912261902.html
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украина, россия, хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу