https://ria.ru/20231128/trevoga-1912261485.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T03:29
2023-11-28T03:29
2023-11-28T03:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога прозвучала в 1.54 (2.54 мск) в Николаевской области, а затем распространилась на другие два региона. Также, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231128/kherson-1912261186.html
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украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили тревогу