https://ria.ru/20231128/trepang-1912270236.html

На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга

На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга - РИА Новости, 28.11.2023

На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга

Группа браконьеров задержана на юге Сахалина с незаконным уловом трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:14

2023-11-28T07:14

2023-11-28T07:14

сахалин

происшествия

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сахалинская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Группа браконьеров задержана на юге Сахалина с незаконным уловом трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Сахалинской области. "В Корсаковском районе, на побережье лагуны Буссе пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу трепанга дальневосточного, общим весом более 247 килограммов. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 миллиона рублей", - отмечается в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, 4224 экземпляра трепанга дальневосточного выпущены в естественную среду обитания. При задержании нарушителей пограничники изъяли водолазное снаряжение, резиновую лодку и автомобиль. Документов, подтверждающих законность добычи, браконьеры не представили. "В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20231028/trepang-1905831069.html

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