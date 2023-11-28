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На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга - РИА Новости, 28.11.2023
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07:14 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/trepang-1912270236.html
На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга
На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга - РИА Новости, 28.11.2023
На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга
Группа браконьеров задержана на юге Сахалина с незаконным уловом трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:14
2023-11-28T07:14
сахалин
происшествия
россия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Группа браконьеров задержана на юге Сахалина с незаконным уловом трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Сахалинской области. "В Корсаковском районе, на побережье лагуны Буссе пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу трепанга дальневосточного, общим весом более 247 килограммов. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 миллиона рублей", - отмечается в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, 4224 экземпляра трепанга дальневосточного выпущены в естественную среду обитания. При задержании нарушителей пограничники изъяли водолазное снаряжение, резиновую лодку и автомобиль. Документов, подтверждающих законность добычи, браконьеры не представили. "В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - уточняется в сообщении.
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сахалин, происшествия, россия, сахалинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Сахалин, Происшествия, Россия, Сахалинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине арестовали браконьеров, выловивших 247 килограммов трепанга

На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 5,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкТрепанг
Трепанг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Трепанг. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Группа браконьеров задержана на юге Сахалина с незаконным уловом трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.
«
"В Корсаковском районе, на побережье лагуны Буссе пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу трепанга дальневосточного, общим весом более 247 килограммов. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 миллиона рублей", - отмечается в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, 4224 экземпляра трепанга дальневосточного выпущены в естественную среду обитания. При задержании нарушителей пограничники изъяли водолазное снаряжение, резиновую лодку и автомобиль. Документов, подтверждающих законность добычи, браконьеры не представили.
"В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - уточняется в сообщении.
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СахалинПроисшествияРоссияСахалинская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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