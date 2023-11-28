https://ria.ru/20231128/tegeranskaya_konferentsiya-1912262224.html

Политолог объяснил, как Тегеранская конференция "перевернула" мир

Политолог объяснил, как Тегеранская конференция "перевернула" мир - РИА Новости, 28.11.2023

Политолог объяснил, как Тегеранская конференция "перевернула" мир

СССР, США и Великобритания, понимая, что поражение Германии неизбежно, заложили основы послевоенного мирового устройства на конференции в Тегеране, встреча в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:53

2023-11-28T03:53

2023-11-28T03:53

в мире

иран

германия

тегеран (город)

богдан безпалько

иосиф сталин (джугашвили)

франклин рузвельт

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. СССР, США и Великобритания, понимая, что поражение Германии неизбежно, заложили основы послевоенного мирового устройства на конференции в Тегеране, встреча в столице Ирана 80 лет назад стала первой в своем роде по масштабу, рассказал РИА Новости член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Конференция руководителей трех союзных государств антигитлеровской коалиции: председателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля - состоялась 80 лет назад, 28 ноября — 1 декабря 1943 года в Тегеране (Иран). Встреча вошла в историю как Тегеранская конференция. На ней впервые в полном составе собралась "большая тройка" — Сталин, Рузвельт и Черчилль. "Конференция в Тегеране была следствием того, что уже было понятно, что Германия проиграет и что нужно договариваться о том, каким будет следующий мир. Договариваться между собой. Там обсуждались вопросы и того, что нужно сделать, чтобы добить Германию. Но в целом все эти конференции (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская) являлись очевидным следствием отложенного поражения Германии в войне и стремлением к тому, чтобы договориться между собой и переустроить этот мир", - отметил Безпалько. Символичным, по мнению эксперта, является и тот факт, что встреча трех лидеров прошла именно на территории Ирана. "Сейчас у нас очень развиваются отношения с Ираном, Иран - одна из немногих независимых во всех отношениях стран. То, что когда-то конференция, которая положила начало новому мироустройству, проводилась в Иране, это, безусловно, очень символично воспринимается сейчас", - добавил Безпалько. По его словам, к Тегеранской конференции не следует относиться как к "некоему отдельному геополитическому акту", ее следует рассматривать вместе с Ялтинской конференцией, которая была проведена в феврале 1945 года, и с Потсдамской конференцией (июль-август 1945). "В совокупности это Тегерано-ялтинско-потсдамский мир, который держался до распада СССР и еще какое-то время после", - отметил эксперт. При этом Богдан Безпалько заметил, что саммит в Тегеране стал первой встречей такого масштаба. Уникальности ей добавило и то, что поездка в Тегеран стала "одним из редких выездов Сталина за пределы Советского союза". "До этого таких масштабных встреч не было. До этого СССР добивался открытия второго фронта, увеличения поставок, а после Сталинградской битвы, после того, как стало очевидным, что Германия проигрывает, после того, как она проиграла значимую битву на Курской дуге, стало совершенно очевидным, что нужно обсуждать уже будущее. Эта конференция была первой, где собрались самые высокие лидеры, которые обсуждали процесс будущего устройства", - заключил эксперт. Руководители трех держав обменялись на Тегеранской конференции мнениями о создании международной организации безопасности после войны. Они приняли также "Декларацию об Иране", в которой подтвердили желание сохранить независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность этой страны. По завершении конференции была опубликована "Декларация трех держав". Согласно документу, руководители "большой тройки" согласовали планы уничтожения германских вооруженных сил по срокам и масштабам операций, предпринимаемых с востока, запада и юга. Декларация констатировала решимость трех государств работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время. Тегеранская конференция принадлежит к числу крупнейших дипломатических событий Второй мировой войны. Она стала важным этапом в развитии международных и межсоюзнических отношений этого периода. Во время Тегеранской конференции советские разведчики Гоар и Геворк Варданян (псевдонимы "Анита" и "Анри") предотвратили операцию Абвера "Длинный прыжок" по физическому уничтожению лидеров союзных государств — Черчилля, Рузвельта и Сталина.

https://ria.ru/20231128/tegeranskaya_konferentsiya-1912254100.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

https://ria.ru/20231030/russia-1906291948.html

https://ria.ru/20231030/sistemy-1906070081.html

иран

германия

тегеран (город)

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в мире, иран, германия, тегеран (город), богдан безпалько, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт