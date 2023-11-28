https://ria.ru/20231128/tegeranskaya_konferentsiya-1912081347.html

Тегеранская конференция (1943)

Тегеранская конференция (1943) - РИА Новости, 28.11.2023

Тегеранская конференция (1943)

Тегеранская конференция – конференция глав правительств трех союзных во Второй мировой войне держав – СССР, США и Великобритании, проходившая 28 ноября – 1... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T04:16

2023-11-28T04:16

2023-11-28T04:16

справки

ссср

сша

великобритания

иосиф сталин (джугашвили)

уинстон черчилль

франклин рузвельт

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Тегеранская конференция – конференция глав правительств трех союзных во Второй мировой войне держав – СССР, США и Великобритании, проходившая 28 ноября – 1 декабря 1943 года. В 1943 году возникла острая необходимость более тесной координации военных и политических усилий союзников – назрела необходимость встречи "Большой тройки" на высшем уровне. Идея встречи глав правительств была предложена премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом в августе 1943 года во время Квебекской конференции. В качестве места встречи предлагались Лондон, Каир и Багдад, а затем, по настоянию Сталина, – Тегеран. Проведению конференции в странах Западной Европы или в Советском Союзе мешали германские вооруженные силы. Рузвельт предложил в качестве альтернативы Северную Африку, где в то время находилась американская армия, Черчилль – Лондон или Каир, который был под защитой британских войск. Рассматривали также как вариант Аляску. Сталин отверг предложения, мотивируя свой отказ напряженной ситуацией на советской территории.Из всех вариантов наиболее подходящим представлялся Тегеран, так как с 1941 года Иран был разделен на советскую и британскую зоны оккупации. Иранское руководство в предвоенные годы активно сотрудничало с Третьим рейхом, поэтому существовала реальная угроза вовлечения Ирана на сторону Германии в качестве союзника во Второй мировой войне и появления здесь немецких войск. Сталин и Черчилль, действуя скоординировано, ввели в Иран войска. В 1942 году там же появился американский контингент. Конференция открылась 28 ноября 1943 года. В состав советской делегации входили председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов и маршал Климент Ворошилов. Делегацию США возглавлял президент Франклин Рузвельт. В ее составе были специальный помощник президента Гарри Гопкинс, посол в СССР Аверелл Гарриман, начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал Эрнест Кинг, начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Генри Арнольд, начальник штаба президента адмирал Уильям Леги. Во главе делегации Великобритании стоял Уинстон Черчилль. В нее входили министр иностранных дел Энтони Иден, начальник имперского генерального штаба генерал Алан Брук, посол в СССР Арчибальд Керр, первый морской лорд Эндрю Каннингем, фельдмаршал Джон Дилл, главный маршал авиации Чарльз Портал, начальник штаба министра обороны Гастингс Исмей. Совещания проходили в советском посольстве, где по приглашению Сталина находился президент США и куда Черчилль ходил по специально построенному крытому коридору, который соединял советскую и английскую миссии, так как те находились на противоположных сторонах одной улицы.На конференции был поднят широкий круг политических и военных вопросов. Главным военным вопросом было место и время открытия второго фронта на территории Европы. Мнения лидеров разделились. Черчилль предлагал использовать англо-американские войска в Средиземном море для взятия Рима и дальнейшего продвижения в Италии. Тем самым открывалась бы возможность для высадки на юге Франции и действий в Югославии. Сталин категорично называл Итальянский фронт второстепенным, считая главной целью французские север или северо-запад. В итоге, благодаря тому, что Рузвельт по существу поддержал Сталина, было принято совместное решение о том, что операция "Оверлорд", предполагавшая высадку союзных войск в Северной Франции, будет проведена в мае 1944 года. Кроме того, в поддержки основной десантной операции будут проходить высадка союзных войск в Южной Франции и широкомасштабное наступление советских войск с тем, чтобы не позволить немцам перебросить свои войска на Запад. Другим важным военным решением было согласие Сталина из-за настойчивых просьб правительств США и Великобритании и в целях сокращения сроков войны на Дальнем Востоке вступить в войну против Японии по завершении военных действий в Европе, несмотря на наличие договора о нейтралитете с этой страной. Участники Тегеранской конференции также пришли к соглашению о необходимости принять меры для вовлечения Турции в войну на стороне антигитлеровской коалиции. Важным военно-политическим решением конференции было согласие западных союзников отказаться от поддержки югославских партизан-четников, которые выступали от имени королевского югославского правительства в изгнании, и перейти к поддержке коммунистических партизан Иосипа Броз Тито.На Тегеранской конференции впервые на высшем уровне обсуждались вопросы послевоенного устройства мира и безопасности. Участники конференции достигли предварительной договоренности о послевоенных границах Польши. Черчилль высказался за установление восточной границы Польши по "линии Керзона", а западной – по реке Одер, передав полякам часть входивших в состав Германии западных польских земель взамен территорий, перешедших к СССР по пакту Молотова – Риббентропа. Президент США на Тегеранской конференции отказался дать публичное согласие на такое решение вопроса – по крайней мере до выборов в ноябре 1944 года, поскольку опасался негативной реакции электората. Сталин, добившись успеха в признании его приобретений в Западной Украине и Западной Белоруссии, не смог добиться того же относительно Прибалтики. Рузвельт предложил признать присоединение при условии проведения референдума на этих территориях.Еще одним важным вопросом было послевоенное устройство Германии. Союзники согласились с созданием оккупационных зон, на которые будет разделена Германия. Также решалась проблема с недопущением военного реванша Германии в будущем. Стороны согласились с тем, что территория Пруссии, гнездо германского милитаризма, должна быть отторгнута от Германии и разделена между Польшей и СССР. На Тегеранской конференции прорабатывались вопросы о создании на смену Лиги наций новой международной организации, которая преобразуется в современную нам ООН, для обеспечения безопасности по окончании военных действий. В принятой 1 декабря 1943 года участниками Тегеранской конференции итоговой Декларации трех держав говорилось о полном согласии Великобритании, СССР и США вести координированные активные боевые действия против держав "оси". Тегеранская конференция способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и стала первым шагом к обсуждению и реализации плана послевоенного устройства.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, сша, великобритания, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, франклин рузвельт