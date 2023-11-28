https://ria.ru/20231128/svoboda-1912432583.html

Путин заявил, что подлинную свободу сейчас защищают бойцы в зоне СВО

Путин заявил, что подлинную свободу сейчас защищают бойцы в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2023

Путин заявил, что подлинную свободу сейчас защищают бойцы в зоне СВО

Подлинную свободу защищают сейчас наши парни, мужчины, солдаты и офицеры, дочери отечества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:49

2023-11-28T16:49

2023-11-28T17:16

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Подлинную свободу защищают сейчас наши парни, мужчины, солдаты и офицеры, дочери отечества, заявил президент России Владимир Путин."Потому что в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, дети, его отчизна. И именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, наши солдаты и офицеры, дочери отечества. Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днём и будущими поколениями", – добавил Путин.Он отметил, что суверенитет государства – это прежде всего свобода. Для России, народа и для каждого из нас."И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы", – сказал Путин во время форума Всемирного Русского Народного Собора.

https://ria.ru/20231119/konkurs-1910403938.html

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россия, владимир путин, общество