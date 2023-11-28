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На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты - РИА Новости, 28.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:13 28.11.2023 (обновлено: 17:54 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/svadba-1912445462.html
На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты
На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты - РИА Новости, 28.11.2023
На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты
Гости выставки-форума "Россия" на следующей неделе увидят национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:13
2023-11-28T17:54
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 28 ноя — РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" на следующей неделе увидят национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты, сообщили в пресс-службе главы республики. "В зоне культурных проектов в 75-м павильоне ВДНХ театр "Айкай" представит удмуртскую свадьбу, которая будет воссоздана по всем этнографическим канонам", — отметили там.Уточняется, что жених — Павел Белкин, старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, а также председатель молодежного парламента при Государственном совете Удмуртской Республики. Его невеста — Полина Иванова, студентка шестого курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии.В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что свадьба будет подлинной, жених и невеста — настоящие. В сообщении также отмечается, что 50-минутная свадьба в исторически достоверной разработке театра будет включать все ключевые этапы обрядности, которая бытовала еще во второй половине ХХ века у южных удмуртов. Программа предусматривает четыре сцены, отражающие основные этапы мероприятия:День Удмуртии на выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет 5 декабря. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231128/med-1912419043.html
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выставка-форум "россия", удмуртская республика (удмуртия)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Удмуртская Республика (Удмуртия)
На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты

На выставке "Россия" 5 декабря покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодсветка павильона №1 "Центральный" на ВДНХ
Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Подсветка павильона №1 "Центральный" на ВДНХ. Архивное фото
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УФА, 28 ноя — РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" на следующей неделе увидят национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты, сообщили в пресс-службе главы республики.
«
"В зоне культурных проектов в 75-м павильоне ВДНХ театр "Айкай" представит удмуртскую свадьбу, которая будет воссоздана по всем этнографическим канонам", — отметили там.
Уточняется, что жених — Павел Белкин, старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, а также председатель молодежного парламента при Государственном совете Удмуртской Республики. Его невеста — Полина Иванова, студентка шестого курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии.
В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что свадьба будет подлинной, жених и невеста — настоящие.
Пчелы на сотах - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия"
16:34
В сообщении также отмечается, что 50-минутная свадьба в исторически достоверной разработке театра будет включать все ключевые этапы обрядности, которая бытовала еще во второй половине ХХ века у южных удмуртов. Программа предусматривает четыре сцены, отражающие основные этапы мероприятия:
  • приезд свадебной повозки жениха с нарядно украшенными лошадьми к дому невесты;
  • выкуп невесты;
  • одевание невесты;
  • отъезд жениха и невесты.
День Удмуртии на выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет 5 декабря.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.
В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
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Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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