https://ria.ru/20231128/svadba-1912445462.html

На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты

На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты - РИА Новости, 28.11.2023

На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты

Гости выставки-форума "Россия" на следующей неделе увидят национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:13

2023-11-28T17:13

2023-11-28T17:54

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 28 ноя — РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" на следующей неделе увидят национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты, сообщили в пресс-службе главы республики. "В зоне культурных проектов в 75-м павильоне ВДНХ театр "Айкай" представит удмуртскую свадьбу, которая будет воссоздана по всем этнографическим канонам", — отметили там.Уточняется, что жених — Павел Белкин, старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, а также председатель молодежного парламента при Государственном совете Удмуртской Республики. Его невеста — Полина Иванова, студентка шестого курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии.В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что свадьба будет подлинной, жених и невеста — настоящие. В сообщении также отмечается, что 50-минутная свадьба в исторически достоверной разработке театра будет включать все ключевые этапы обрядности, которая бытовала еще во второй половине ХХ века у южных удмуртов. Программа предусматривает четыре сцены, отражающие основные этапы мероприятия:День Удмуртии на выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет 5 декабря. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231128/med-1912419043.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", удмуртская республика (удмуртия)