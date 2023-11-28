На выставке "Россия" покажут удмуртскую свадьбу с выкупом невесты

УФА, 28 ноя — РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" на следующей неделе увидят национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты, сообщили в пресс-службе главы республики. "В зоне культурных проектов в 75-м павильоне ВДНХ театр "Айкай" представит удмуртскую свадьбу, которая будет воссоздана по всем этнографическим канонам", — отметили там.Уточняется, что жених — Павел Белкин, старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, а также председатель молодежного парламента при Государственном совете Удмуртской Республики. Его невеста — Полина Иванова, студентка шестого курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии.В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что свадьба будет подлинной, жених и невеста — настоящие. В сообщении также отмечается, что 50-минутная свадьба в исторически достоверной разработке театра будет включать все ключевые этапы обрядности, которая бытовала еще во второй половине ХХ века у южных удмуртов. Программа предусматривает четыре сцены, отражающие основные этапы мероприятия:День Удмуртии на выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет 5 декабря. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.
Подсветка павильона №1 "Центральный" на ВДНХ. Архивное фото
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УФА, 28 ноя — РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" на следующей неделе увидят национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты, сообщили в пресс-службе главы республики.
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"В зоне культурных проектов в 75-м павильоне ВДНХ театр "Айкай" представит удмуртскую свадьбу, которая будет воссоздана по всем этнографическим канонам", — отметили там.
Уточняется, что жених — Павел Белкин, старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, а также председатель молодежного парламента при Государственном совете Удмуртской Республики. Его невеста — Полина Иванова, студентка шестого курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии.
В пресс-службе главы региона РИА Новости уточнили, что свадьба будет подлинной, жених и невеста — настоящие.
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В сообщении также отмечается, что 50-минутная свадьба в исторически достоверной разработке театра будет включать все ключевые этапы обрядности, которая бытовала еще во второй половине ХХ века у южных удмуртов. Программа предусматривает четыре сцены, отражающие основные этапы мероприятия:
приезд свадебной повозки жениха с нарядно украшенными лошадьми к дому невесты;
выкуп невесты;
одевание невесты;
отъезд жениха и невесты.
День Удмуртии на выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет 5 декабря.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.
В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.
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