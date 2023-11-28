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В Кургане оштрафовали прикурившего от Вечного огня иностранца - РИА Новости, 28.11.2023
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12:01 28.11.2023 (обновлено: 12:02 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/sud-1912316590.html
В Кургане оштрафовали прикурившего от Вечного огня иностранца
В Кургане оштрафовали прикурившего от Вечного огня иностранца - РИА Новости, 28.11.2023
В Кургане оштрафовали прикурившего от Вечного огня иностранца
Курганский областной суд назначил штраф в размере 2 миллионов рублей иностранному жителю, который прикурил от Вечного огня в Кургане, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:01
2023-11-28T12:02
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Курганский областной суд назначил штраф в размере 2 миллионов рублей иностранному жителю, который прикурил от Вечного огня в Кургане, сообщила во вторник пресс-служба облсуда. По данным пресс-службы, инцидент произошел в марте 2023 года на Аллее Славы в Кургане. Суд установил, что мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, встав на монумент в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прикурил от пламени Вечного огня. "Курганским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина, который обвинялся в осквернении символов воинской славы России… Ему назначено наказание – штраф в размере 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html
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происшествия, курган, россия
Происшествия, Курган, Россия
В Кургане оштрафовали прикурившего от Вечного огня иностранца

В Кургане оштрафовали на два млн рублей прикурившего от Вечного огня иностранца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Курганский областной суд назначил штраф в размере 2 миллионов рублей иностранному жителю, который прикурил от Вечного огня в Кургане, сообщила во вторник пресс-служба облсуда.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в марте 2023 года на Аллее Славы в Кургане. Суд установил, что мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, встав на монумент в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прикурил от пламени Вечного огня.
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"Курганским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина, который обвинялся в осквернении символов воинской славы России… Ему назначено наказание – штраф в размере 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), уточняет пресс-служба.
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