https://ria.ru/20231128/sud-1912316590.html

В Кургане оштрафовали прикурившего от Вечного огня иностранца

В Кургане оштрафовали прикурившего от Вечного огня иностранца - РИА Новости, 28.11.2023

В Кургане оштрафовали прикурившего от Вечного огня иностранца

Курганский областной суд назначил штраф в размере 2 миллионов рублей иностранному жителю, который прикурил от Вечного огня в Кургане, сообщила во вторник... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:01

2023-11-28T12:01

2023-11-28T12:02

происшествия

курган

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Курганский областной суд назначил штраф в размере 2 миллионов рублей иностранному жителю, который прикурил от Вечного огня в Кургане, сообщила во вторник пресс-служба облсуда. По данным пресс-службы, инцидент произошел в марте 2023 года на Аллее Славы в Кургане. Суд установил, что мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, встав на монумент в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прикурил от пламени Вечного огня. "Курганским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина, который обвинялся в осквернении символов воинской славы России… Ему назначено наказание – штраф в размере 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html

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происшествия, курган, россия