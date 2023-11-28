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Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра - РИА Новости, 28.11.2023
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10:51 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/stroitelstvo-1912300298.html
Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра
Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра - РИА Новости, 28.11.2023
Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра
Работы по черновой отделке завершены в более чем 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заместитель... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:51
2023-11-28T10:51
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андрей бочкарев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работы по черновой отделке завершены в более чем 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "На текущем этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности. Черновая отделка проведена на площади 108 тысяч квадратных метров из 170 тысяч, то есть работы выполнены почти на две трети", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Он отметил, что также в низкоэтажной части более чем наполовину выполнено устройство фасада и на треть – монтаж внутренних инженерных систем. Работы ведутся и в 47-этажной башне высотой 288 метров со шпилем. "В высотной части НКЦ выполняется устройство навершия шпиля, уже на треть смонтированы модульные фасадные конструкции. Также возводят внутренние стены и перегородки, монтируют лифтовое оборудование и другие инженерные системы", – добавляется в сообщении. Национальный космический центр (НКЦ) строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева на западе Москвы. В нем планируется разместить центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос" и штаб-квартиры ряда организаций космической отрасли. Площадь НКЦ составит более 250 тысяч квадратных метров. Он будет включать 47-этажную башню, низкоэтажную часть – восемь корпусов от восьми до десяти этажей, трехэтажное здание конгрессно-делового центра и подземный паркинг. Все здания НКЦ будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев рассказал о ходе строительства Национального космического центра

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Работы по черновой отделке завершены в более чем 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На текущем этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности. Черновая отделка проведена на площади 108 тысяч квадратных метров из 170 тысяч, то есть работы выполнены почти на две трети", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Он отметил, что также в низкоэтажной части более чем наполовину выполнено устройство фасада и на треть – монтаж внутренних инженерных систем.
Работы ведутся и в 47-этажной башне высотой 288 метров со шпилем. "В высотной части НКЦ выполняется устройство навершия шпиля, уже на треть смонтированы модульные фасадные конструкции. Также возводят внутренние стены и перегородки, монтируют лифтовое оборудование и другие инженерные системы", – добавляется в сообщении.
Национальный космический центр (НКЦ) строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева на западе Москвы. В нем планируется разместить центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос" и штаб-квартиры ряда организаций космической отрасли. Площадь НКЦ составит более 250 тысяч квадратных метров. Он будет включать 47-этажную башню, низкоэтажную часть – восемь корпусов от восьми до десяти этажей, трехэтажное здание конгрессно-делового центра и подземный паркинг. Все здания НКЦ будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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