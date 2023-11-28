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Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе - РИА Новости, 28.11.2023
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12:00 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ssha-1912316329.html
Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе
Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе - РИА Новости, 28.11.2023
Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе
За заявлениями президента США Джо Байдена о двугосударственном подходе к решению палестино-израильского конфликта должны идти конкретные действия США, но их не... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:00
2023-11-28T12:00
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
джо байден
в мире
израиль
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За заявлениями президента США Джо Байдена о двугосударственном подходе к решению палестино-израильского конфликта должны идти конкретные действия США, но их не наблюдается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT. "Отдельные элементы, связанные с заявлением о двугосударственном подходе, безусловно, являются важными, но я хотела бы подчеркнуть, что за этими заявлениями Байдена, которые были сделаны в этой публикации, все-таки должны идти и конкретные действия, направленные на реализацию того, под чем буквально каждая администрация США подписывалась", - отметила Захарова.Дипломат напомнила, что двугосударственный подход зафиксирован в международно-правовых документах, и поэтому "было бы вызовом от этой формулы отречься даже американским президентам". По мнению Захаровой, проблема в заявлениях со стороны Вашингтона в том, что "за декларацией этого постулата должна идти его реализация и содействие его реализации". "Честно говоря, вот этого как раз со стороны США не наблюдается, а это, безусловно, чрезвычайный важный элемент разрешения, урегулирования ближневосточного конфликта", - заключила она.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
сша
израиль
сектор газа
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мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, джо байден, в мире, израиль, хамас, сектор газа
Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Джо Байден, В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе

Захарова раскритиковала США за отсутствие действий по решению конфликта в Газе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За заявлениями президента США Джо Байдена о двугосударственном подходе к решению палестино-израильского конфликта должны идти конкретные действия США, но их не наблюдается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT.
«
"Отдельные элементы, связанные с заявлением о двугосударственном подходе, безусловно, являются важными, но я хотела бы подчеркнуть, что за этими заявлениями Байдена, которые были сделаны в этой публикации, все-таки должны идти и конкретные действия, направленные на реализацию того, под чем буквально каждая администрация США подписывалась", - отметила Захарова.
Дипломат напомнила, что двугосударственный подход зафиксирован в международно-правовых документах, и поэтому "было бы вызовом от этой формулы отречься даже американским президентам".
По мнению Захаровой, проблема в заявлениях со стороны Вашингтона в том, что "за декларацией этого постулата должна идти его реализация и содействие его реализации".
"Честно говоря, вот этого как раз со стороны США не наблюдается, а это, безусловно, чрезвычайный важный элемент разрешения, урегулирования ближневосточного конфликта", - заключила она.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Мария ЗахароваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАДжо БайденВ миреИзраильХАМАССектор Газа
 
 
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