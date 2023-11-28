https://ria.ru/20231128/ssha-1912316329.html
Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе
Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе - РИА Новости, 28.11.2023
Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе
За заявлениями президента США Джо Байдена о двугосударственном подходе к решению палестино-израильского конфликта должны идти конкретные действия США, но их не... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:00
2023-11-28T12:00
2023-11-28T12:00
мария захарова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
джо байден
в мире
израиль
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За заявлениями президента США Джо Байдена о двугосударственном подходе к решению палестино-израильского конфликта должны идти конкретные действия США, но их не наблюдается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT. "Отдельные элементы, связанные с заявлением о двугосударственном подходе, безусловно, являются важными, но я хотела бы подчеркнуть, что за этими заявлениями Байдена, которые были сделаны в этой публикации, все-таки должны идти и конкретные действия, направленные на реализацию того, под чем буквально каждая администрация США подписывалась", - отметила Захарова.Дипломат напомнила, что двугосударственный подход зафиксирован в международно-правовых документах, и поэтому "было бы вызовом от этой формулы отречься даже американским президентам". По мнению Захаровой, проблема в заявлениях со стороны Вашингтона в том, что "за декларацией этого постулата должна идти его реализация и содействие его реализации". "Честно говоря, вот этого как раз со стороны США не наблюдается, а это, безусловно, чрезвычайный важный элемент разрешения, урегулирования ближневосточного конфликта", - заключила она.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
сша
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, джо байден, в мире, израиль, хамас, сектор газа
Мария Захарова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Джо Байден, В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе
Захарова раскритиковала США за отсутствие действий по решению конфликта в Газе