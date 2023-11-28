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Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе

Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе - РИА Новости, 28.11.2023

Захарова раскритиковала США за бездействие по решению конфликта в Газе

За заявлениями президента США Джо Байдена о двугосударственном подходе к решению палестино-израильского конфликта должны идти конкретные действия США, но их не... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:00

2023-11-28T12:00

2023-11-28T12:00

мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

джо байден

в мире

израиль

хамас

сектор газа

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За заявлениями президента США Джо Байдена о двугосударственном подходе к решению палестино-израильского конфликта должны идти конкретные действия США, но их не наблюдается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT. "Отдельные элементы, связанные с заявлением о двугосударственном подходе, безусловно, являются важными, но я хотела бы подчеркнуть, что за этими заявлениями Байдена, которые были сделаны в этой публикации, все-таки должны идти и конкретные действия, направленные на реализацию того, под чем буквально каждая администрация США подписывалась", - отметила Захарова.Дипломат напомнила, что двугосударственный подход зафиксирован в международно-правовых документах, и поэтому "было бы вызовом от этой формулы отречься даже американским президентам". По мнению Захаровой, проблема в заявлениях со стороны Вашингтона в том, что "за декларацией этого постулата должна идти его реализация и содействие его реализации". "Честно говоря, вот этого как раз со стороны США не наблюдается, а это, безусловно, чрезвычайный важный элемент разрешения, урегулирования ближневосточного конфликта", - заключила она.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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израиль

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мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, джо байден, в мире, израиль, хамас, сектор газа