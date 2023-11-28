https://ria.ru/20231128/sputnik-1912383702.html

Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать Пентагон

Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать Пентагон - РИА Новости, 28.11.2023

Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать Пентагон

Недавно запущенный на орбиту северокорейский спутник-шпион вполне может делать снимки различных гражданских и военных объектов США, однако в первую очередь он... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:22

2023-11-28T15:22

2023-11-28T15:26

в мире

иван моисеев

министерство обороны сша

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Недавно запущенный на орбиту северокорейский спутник-шпион вполне может делать снимки различных гражданских и военных объектов США, однако в первую очередь он нужен был для демонстрации таких возможностей, а не практической работы, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что шпионский спутник, запущенный Северной Кореей на орбиту 22 ноября, сделал фотографии Белого дома, Пентагона и авианосцев на военно-морской базе в Норфолке. Кроме этого, по данным ЦТАК, аппарат снял авиабазу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане аэродром в штате Вирджиния и судоверфь Newport News, а также сделал фотографии Рима. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что не могут "подтвердить достоверность этих данных". "По всей видимости, этот аппарат обладает такими способностями. Их первый спутник, запущенный в 2012 году, был "мобильником" на орбите с соответствующей разрешающей способностью. Но даже камера мобильника может крупные объекты обнаружить", - сказал Моисеев. "А если ещё его усилить, то получим достаточно хорошие кадры, так что северокорейцы вполне могут говорить правду. Но поскольку они не показали эти кадры, мы не можем говорить, какая разрешающая способность у спутника", - добавил эксперт. При этом он уверен, что запуск спутника-шпиона был нужен КНДР не для решения практических задач, а для повышения престижа внутри страны. Моисеев рассказал, что даже Северная Корея через посредников может без особых усилий и за очень скромные деньги приобрести орбитальные снимки как Пентагона, так и Белого дома и авианосцев на базе, у какой-либо из частных спутниковых компаний. "Космос всегда используется для престижа всеми странами. При этом достижения несколько преувеличиваются, проблемы несколько приуменьшаются", - отметил он.

https://ria.ru/20231126/kndr-1911896753.html

https://radiosputnik.ru/20231128/sputnik-1912331043.html

https://ria.ru/20231128/snimki-1912258057.html

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в мире, иван моисеев, министерство обороны сша, космос - риа наука