Рейтинг@Mail.ru
Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать Пентагон - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 28.11.2023 (обновлено: 15:26 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/sputnik-1912383702.html
Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать Пентагон
Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать Пентагон - РИА Новости, 28.11.2023
Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать Пентагон
Недавно запущенный на орбиту северокорейский спутник-шпион вполне может делать снимки различных гражданских и военных объектов США, однако в первую очередь он... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:22
2023-11-28T15:26
в мире
иван моисеев
министерство обороны сша
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910984775_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_f8b3187f46eb4a0bc1962ccc911b0b92.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Недавно запущенный на орбиту северокорейский спутник-шпион вполне может делать снимки различных гражданских и военных объектов США, однако в первую очередь он нужен был для демонстрации таких возможностей, а не практической работы, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что шпионский спутник, запущенный Северной Кореей на орбиту 22 ноября, сделал фотографии Белого дома, Пентагона и авианосцев на военно-морской базе в Норфолке. Кроме этого, по данным ЦТАК, аппарат снял авиабазу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане аэродром в штате Вирджиния и судоверфь Newport News, а также сделал фотографии Рима. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что не могут "подтвердить достоверность этих данных". "По всей видимости, этот аппарат обладает такими способностями. Их первый спутник, запущенный в 2012 году, был "мобильником" на орбите с соответствующей разрешающей способностью. Но даже камера мобильника может крупные объекты обнаружить", - сказал Моисеев. "А если ещё его усилить, то получим достаточно хорошие кадры, так что северокорейцы вполне могут говорить правду. Но поскольку они не показали эти кадры, мы не можем говорить, какая разрешающая способность у спутника", - добавил эксперт. При этом он уверен, что запуск спутника-шпиона был нужен КНДР не для решения практических задач, а для повышения престижа внутри страны. Моисеев рассказал, что даже Северная Корея через посредников может без особых усилий и за очень скромные деньги приобрести орбитальные снимки как Пентагона, так и Белого дома и авианосцев на базе, у какой-либо из частных спутниковых компаний. "Космос всегда используется для престижа всеми странами. При этом достижения несколько преувеличиваются, проблемы несколько приуменьшаются", - отметил он.
https://ria.ru/20231126/kndr-1911896753.html
https://radiosputnik.ru/20231128/sputnik-1912331043.html
https://ria.ru/20231128/snimki-1912258057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910984775_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_51623602ceec79870dc2e79584196c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иван моисеев, министерство обороны сша, космос - риа наука
В мире, Иван Моисеев, Министерство обороны США, Космос - РИА Наука
Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать Пентагон

Эксперт не сомневается, что спутник КНДР мог сфотографировать авианосцы США

© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1"
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : KCNA
Запуск северокорейской ракеты-носителя "Чхоллима-1" с разведывательным спутником "Манригён-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Недавно запущенный на орбиту северокорейский спутник-шпион вполне может делать снимки различных гражданских и военных объектов США, однако в первую очередь он нужен был для демонстрации таких возможностей, а не практической работы, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что шпионский спутник, запущенный Северной Кореей на орбиту 22 ноября, сделал фотографии Белого дома, Пентагона и авианосцев на военно-морской базе в Норфолке. Кроме этого, по данным ЦТАК, аппарат снял авиабазу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане аэродром в штате Вирджиния и судоверфь Newport News, а также сделал фотографии Рима. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что не могут "подтвердить достоверность этих данных".
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Главы МИД Японии и Южной Кореи осудили запуск спутника КНДР
26 ноября, 08:36
«
"По всей видимости, этот аппарат обладает такими способностями. Их первый спутник, запущенный в 2012 году, был "мобильником" на орбите с соответствующей разрешающей способностью. Но даже камера мобильника может крупные объекты обнаружить", - сказал Моисеев.
"А если ещё его усилить, то получим достаточно хорошие кадры, так что северокорейцы вполне могут говорить правду. Но поскольку они не показали эти кадры, мы не можем говорить, какая разрешающая способность у спутника", - добавил эксперт.
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
"Посыл ясен". Зачем КНДР заявила, что сняла со своего спутника Белый дом
12:47
При этом он уверен, что запуск спутника-шпиона был нужен КНДР не для решения практических задач, а для повышения престижа внутри страны. Моисеев рассказал, что даже Северная Корея через посредников может без особых усилий и за очень скромные деньги приобрести орбитальные снимки как Пентагона, так и Белого дома и авианосцев на базе, у какой-либо из частных спутниковых компаний.
"Космос всегда используется для престижа всеми странами. При этом достижения несколько преувеличиваются, проблемы несколько приуменьшаются", - отметил он.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Пентагон не смог подтвердить информацию о сделанных спутником КНДР снимках
02:02
 
В миреИван МоисеевМинистерство обороны СШАКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала