https://ria.ru/20231128/sportkhab-1912299460.html

Бочкарев: первый в новой Москве спортхаб откроют в 2024 году

Бочкарев: первый в новой Москве спортхаб откроют в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023

Бочкарев: первый в новой Москве спортхаб откроют в 2024 году

Первый в новой Москве спортхаб будет открыт в 2024 году рядом со станцией метро "Саларьево", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:50

2023-11-28T10:50

2023-11-28T10:50

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Недвижимость. Первый в новой Москве спортхаб будет открыт в 2024 году рядом со станцией метро "Саларьево", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Спортхаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в новой Москве: заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек. Ее открытие запланировано на первую половину следующего года", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, здесь разместятся универсальная и всесезонная спортивная площадка, памп-трек, волейбольная площадка и площадка для воркаута с турниками, брусьями и перекладинами, а также зона воркаута с тренажерами. Кроме того, проектом предусмотрены скамейки и амфитеатры. Спортхаб появится на территории проекта "Саларьево парк", девелопером которого выступает ПИК.

https://ria.ru/20231128/moskva-1912293707.html

москва

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы