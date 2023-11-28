https://ria.ru/20231128/sportkhab-1912299460.html
Бочкарев: первый в новой Москве спортхаб откроют в 2024 году
Бочкарев: первый в новой Москве спортхаб откроют в 2024 году - РИА Новости, 28.11.2023
Бочкарев: первый в новой Москве спортхаб откроют в 2024 году
Первый в новой Москве спортхаб будет открыт в 2024 году рядом со станцией метро "Саларьево", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:50
2023-11-28T10:50
2023-11-28T10:50
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Недвижимость. Первый в новой Москве спортхаб будет открыт в 2024 году рядом со станцией метро "Саларьево", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Спортхаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в новой Москве: заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек. Ее открытие запланировано на первую половину следующего года", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, здесь разместятся универсальная и всесезонная спортивная площадка, памп-трек, волейбольная площадка и площадка для воркаута с турниками, брусьями и перекладинами, а также зона воркаута с тренажерами. Кроме того, проектом предусмотрены скамейки и амфитеатры. Спортхаб появится на территории проекта "Саларьево парк", девелопером которого выступает ПИК.
https://ria.ru/20231128/moskva-1912293707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 28 ноя - РИА Недвижимость. Первый в новой Москве спортхаб будет открыт в 2024 году рядом со станцией метро "Саларьево", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Спортхаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в новой Москве: заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек. Ее открытие запланировано на первую половину следующего года", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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По словам заммэра, здесь разместятся универсальная и всесезонная спортивная площадка, памп-трек, волейбольная площадка и площадка для воркаута с турниками, брусьями и перекладинами, а также зона воркаута с тренажерами. Кроме того, проектом предусмотрены скамейки и амфитеатры.
Спортхаб появится на территории проекта "Саларьево парк", девелопером которого выступает ПИК
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