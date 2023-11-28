https://ria.ru/20231128/spetstekhnika-1912419344.html

Куренков и Руденя передали спецтехнику подразделениям МЧС Тверской области

Куренков и Руденя передали спецтехнику подразделениям МЧС Тверской области - РИА Новости, 28.11.2023

Куренков и Руденя передали спецтехнику подразделениям МЧС Тверской области

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Тверской области... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:40

2023-11-28T16:40

2023-11-28T16:40

тверская область

игорь руденя

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТВЕРЬ, 28 ноя - РИА Новости. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник передали спецтехнику подразделениям ГУ МЧС по региону, сообщает пресс-служба областного правительства. Куренков и Руденя также вручили награды лучшим сотрудникам главного управления МЧС России по Тверской области, специалистам, обеспечивающим развитие системы защиты населения в Верхневолжье. Торжественная церемония состоялась в рамках командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с ДТП на трассе М-11 "Нева" в Калининском округе."Мы передаем Главному управлению МЧС России по Тверской области 10 единиц техники различного назначения, которая в ближайшее время заступит на боевое дежурство и, несомненно, внесет весомый вклад в обеспечение безопасности населения региона. Немаловажную роль играет и своевременное оснащение пожарно-спасательных подразделений современными образцами вооружения и специальной техники. Но даже самая совершенная техника - это лишь инструмент в руках профессионалов пожарно-спасательного дела", - сказал Куренков, слова которого приведены на официальном сайте МЧС России.Губернатор Тверской области поблагодарил МЧС за поддержку. "Хотел бы выразить благодарность МЧС России за поддержку, развитие и обновление материально-технической базы пожарно-спасательных частей региона. Главной задачей практического учения была отработка систем слаживания и взаимной передачи информации между министерствами", – сказал Руденя, его цитирует пресс-служба регионального правительства. Подразделениям ГУ МЧС России по Тверской области передали 10 единиц служебного транспорта. Это пожарные автоцистерны "Урал NEXT", пожарная автоцистерна "Камаз", скоростной патрульный катер "Альянс", автобус "Нефаз", автомобиль порошкового тушения "Камаз", автомобили "Лада Нива Тревел".

https://ria.ru/20231128/mchs-1912372742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)