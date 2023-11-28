https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912357722.html

Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ

Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ

Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, три радиолокационные станции и хранилище авиационного топлива, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:09

2023-11-28T14:09

2023-11-28T14:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, три радиолокационные станции и хранилище авиационного топлива, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912358378.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность