https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912357722.html
Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ
Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ
Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, три радиолокационные станции и хранилище авиационного топлива, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:09
2023-11-28T14:09
2023-11-28T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, три радиолокационные станции и хранилище авиационного топлива, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912358378.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ
Минобороны: российские военные поразили центр применения БПЛА ВСУ и три РЛС