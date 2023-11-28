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Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
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14:09 28.11.2023 (обновлено: 14:16 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/spetsoperatsiya-1912357722.html
Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ
Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ
Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, три радиолокационные станции и хранилище авиационного топлива, сообщили в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:09
2023-11-28T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, три радиолокационные станции и хранилище авиационного топлива, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ

Минобороны: российские военные поразили центр применения БПЛА ВСУ и три РЛС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм пушку "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм пушку Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС РФ готовят к боевой работе по позициям ВСУ 152-мм пушку "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, три радиолокационные станции и хранилище авиационного топлива, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103-х районах", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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