Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС
Краснов предложил Алжиру продумать соглашение о невыдаче граждан по запросам МУС
© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил министру юстиции Алжира Абдеррашиду Таби подумать о заключении соглашения, которое бы не позволило выдавать граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Во вторник Краснов с рабочим визитом прибыл в Алжир, где встретился с министром юстиции, хранителем печатей республики Абдеррашидом Таби.
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"Глава российского надзорного ведомства также предложил Абдеррашиду Таби рассмотреть вопрос о заключении с Российской Федерацией соглашения о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда, а также о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до его подписания", - говорится в сообщении.
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"Сегодня эта организация усилиями определенных групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права", - приводятся слова Краснова в релизе.
Краснов также рассказал на встрече, что на сегодняшний день Генпрокуратурой РФ заключено свыше 140 различных договоренностей с компетентными органами иностранных государств, а их реализация способствует достижению общей цели обеспечения глобальной безопасности, включая такой вид угроз, как киберпреступность.
Кроме того, в ходе встречи сторонами был подписан протокол о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и министерством юстиции Алжира, который определяет приоритетные направления совместной работы и дает возможность работникам министерства бесплатно участвовать в обучающих мероприятиях в Университете прокуратуры России.