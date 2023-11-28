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Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС - РИА Новости, 28.11.2023
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18:54 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/soglashenie-1912476136.html
Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС
Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС - РИА Новости, 28.11.2023
Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил министру юстиции Алжира Абдеррашиду Таби подумать о заключении соглашения, которое бы не позволило выдавать... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:54
2023-11-28T18:54
алжир (провинция)
россия
игорь краснов
международный уголовный суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил министру юстиции Алжира Абдеррашиду Таби подумать о заключении соглашения, которое бы не позволило выдавать граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Во вторник Краснов с рабочим визитом прибыл в Алжир, где встретился с министром юстиции, хранителем печатей республики Абдеррашидом Таби. "Глава российского надзорного ведомства также предложил Абдеррашиду Таби рассмотреть вопрос о заключении с Российской Федерацией соглашения о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда, а также о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до его подписания", - говорится в сообщении. "Сегодня эта организация усилиями определенных групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права", - приводятся слова Краснова в релизе. Краснов также рассказал на встрече, что на сегодняшний день Генпрокуратурой РФ заключено свыше 140 различных договоренностей с компетентными органами иностранных государств, а их реализация способствует достижению общей цели обеспечения глобальной безопасности, включая такой вид угроз, как киберпреступность. Кроме того, в ходе встречи сторонами был подписан протокол о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и министерством юстиции Алжира, который определяет приоритетные направления совместной работы и дает возможность работникам министерства бесплатно участвовать в обучающих мероприятиях в Университете прокуратуры России.
https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html
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алжир (провинция), россия, игорь краснов, международный уголовный суд, генеральная прокуратура рф
Алжир (провинция), Россия, Игорь Краснов, Международный уголовный суд, Генеральная прокуратура РФ
Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС

Краснов предложил Алжиру продумать соглашение о невыдаче граждан по запросам МУС

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил министру юстиции Алжира Абдеррашиду Таби подумать о заключении соглашения, которое бы не позволило выдавать граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Во вторник Краснов с рабочим визитом прибыл в Алжир, где встретился с министром юстиции, хранителем печатей республики Абдеррашидом Таби.
«
"Глава российского надзорного ведомства также предложил Абдеррашиду Таби рассмотреть вопрос о заключении с Российской Федерацией соглашения о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда, а также о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до его подписания", - говорится в сообщении.
«
"Сегодня эта организация усилиями определенных групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права", - приводятся слова Краснова в релизе.
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Краснов также рассказал на встрече, что на сегодняшний день Генпрокуратурой РФ заключено свыше 140 различных договоренностей с компетентными органами иностранных государств, а их реализация способствует достижению общей цели обеспечения глобальной безопасности, включая такой вид угроз, как киберпреступность.
Кроме того, в ходе встречи сторонами был подписан протокол о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и министерством юстиции Алжира, который определяет приоритетные направления совместной работы и дает возможность работникам министерства бесплатно участвовать в обучающих мероприятиях в Университете прокуратуры России.
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Алжир (провинция)РоссияИгорь КрасновМеждународный уголовный судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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