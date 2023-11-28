https://ria.ru/20231128/soglashenie-1912476136.html

Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС

Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС - РИА Новости, 28.11.2023

Краснов предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан МУС

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил министру юстиции Алжира Абдеррашиду Таби подумать о заключении соглашения, которое бы не позволило выдавать... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:54

2023-11-28T18:54

2023-11-28T18:54

алжир (провинция)

россия

игорь краснов

международный уголовный суд

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил министру юстиции Алжира Абдеррашиду Таби подумать о заключении соглашения, которое бы не позволило выдавать граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Во вторник Краснов с рабочим визитом прибыл в Алжир, где встретился с министром юстиции, хранителем печатей республики Абдеррашидом Таби. "Глава российского надзорного ведомства также предложил Абдеррашиду Таби рассмотреть вопрос о заключении с Российской Федерацией соглашения о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда, а также о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до его подписания", - говорится в сообщении. "Сегодня эта организация усилиями определенных групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права", - приводятся слова Краснова в релизе. Краснов также рассказал на встрече, что на сегодняшний день Генпрокуратурой РФ заключено свыше 140 различных договоренностей с компетентными органами иностранных государств, а их реализация способствует достижению общей цели обеспечения глобальной безопасности, включая такой вид угроз, как киберпреступность. Кроме того, в ходе встречи сторонами был подписан протокол о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и министерством юстиции Алжира, который определяет приоритетные направления совместной работы и дает возможность работникам министерства бесплатно участвовать в обучающих мероприятиях в Университете прокуратуры России.

https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html

https://ria.ru/20231118/dokazatelstva-1910288898.html

алжир (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алжир (провинция), россия, игорь краснов, международный уголовный суд, генеральная прокуратура рф