МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров
Юрай Бланар: Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров
© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 28 ноя - РИА Новости. Словакия считает лучшим решением в ситуации на Украине объявление перемирия и начало переговоров, так как прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается, заявил во вторник глава МИД республики Юрай Бланар в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk.
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"Для нас, и я убежден, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры", - сказал Бланар.
Глава МИД Словакии уверен, что ситуация не имеет военного решения, а от того, что какой-либо прогресс в конфликте на Украине отсутствует, в мире возникает определенная усталость от него.
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"По информации, которая у нас есть, (передовая - ред.) линия остановилась: (территориальные - ред.) успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперед, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие (Украине - ред.), но чувствуется эта усталость", - добавил Бланар,
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял, что ситуация на Украине зашла в тупик и финансовая поддержка со стороны Европейского союза не приносит результатов. Фицо говорил, что лучше 10 лет вести переговоры о решении ситуации на Украине при прекращении боевых действий, чем 10 лет безрезультатно воевать на пути к столу переговоров, потеряв еще сотни тысяч людей.