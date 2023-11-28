https://ria.ru/20231128/slovakiya-1912511085.html

МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров

МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров - РИА Новости, 28.11.2023

МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров

Словакия считает лучшим решением в ситуации на Украине объявление перемирия и начало переговоров, так как прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T23:41

2023-11-28T23:41

2023-11-28T23:45

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украина

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БРАТИСЛАВА, 28 ноя - РИА Новости. Словакия считает лучшим решением в ситуации на Украине объявление перемирия и начало переговоров, так как прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается, заявил во вторник глава МИД республики Юрай Бланар в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk. "Для нас, и я убежден, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры", - сказал Бланар.Глава МИД Словакии уверен, что ситуация не имеет военного решения, а от того, что какой-либо прогресс в конфликте на Украине отсутствует, в мире возникает определенная усталость от него. "По информации, которая у нас есть, (передовая - ред.) линия остановилась: (территориальные - ред.) успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперед, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие (Украине - ред.), но чувствуется эта усталость", - добавил Бланар, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял, что ситуация на Украине зашла в тупик и финансовая поддержка со стороны Европейского союза не приносит результатов. Фицо говорил, что лучше 10 лет вести переговоры о решении ситуации на Украине при прекращении боевых действий, чем 10 лет безрезультатно воевать на пути к столу переговоров, потеряв еще сотни тысяч людей.

https://ria.ru/20231128/peregovory-1912496512.html

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912306465.html

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в мире, украина, роберт фицо, словакия