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МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров - РИА Новости, 28.11.2023
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23:41 28.11.2023 (обновлено: 23:45 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/slovakiya-1912511085.html
МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров
МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров - РИА Новости, 28.11.2023
МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров
Словакия считает лучшим решением в ситуации на Украине объявление перемирия и начало переговоров, так как прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T23:41
2023-11-28T23:45
в мире
украина
роберт фицо
словакия
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БРАТИСЛАВА, 28 ноя - РИА Новости. Словакия считает лучшим решением в ситуации на Украине объявление перемирия и начало переговоров, так как прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается, заявил во вторник глава МИД республики Юрай Бланар в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk. &quot;Для нас, и я убежден, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры&quot;, - сказал Бланар.Глава МИД Словакии уверен, что ситуация не имеет военного решения, а от того, что какой-либо прогресс в конфликте на Украине отсутствует, в мире возникает определенная усталость от него. "По информации, которая у нас есть, (передовая - ред.) линия остановилась: (территориальные - ред.) успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперед, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие (Украине - ред.), но чувствуется эта усталость", - добавил Бланар, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял, что ситуация на Украине зашла в тупик и финансовая поддержка со стороны Европейского союза не приносит результатов. Фицо говорил, что лучше 10 лет вести переговоры о решении ситуации на Украине при прекращении боевых действий, чем 10 лет безрезультатно воевать на пути к столу переговоров, потеряв еще сотни тысяч людей.
https://ria.ru/20231128/peregovory-1912496512.html
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в мире, украина, роберт фицо, словакия
В мире, Украина, Роберт Фицо, Словакия
МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров

Юрай Бланар: Словакия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров

© MICHAL CIZEKМинистр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
© MICHAL CIZEK
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 28 ноя - РИА Новости. Словакия считает лучшим решением в ситуации на Украине объявление перемирия и начало переговоров, так как прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается, заявил во вторник глава МИД республики Юрай Бланар в интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk.
«

"Для нас, и я убежден, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры", - сказал Бланар.

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Глава МИД Словакии уверен, что ситуация не имеет военного решения, а от того, что какой-либо прогресс в конфликте на Украине отсутствует, в мире возникает определенная усталость от него.
«
"По информации, которая у нас есть, (передовая - ред.) линия остановилась: (территориальные - ред.) успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперед, ни назад… Я не хочу никоим образом ставить под сомнение решение ни одной из сторон поставлять оружие (Украине - ред.), но чувствуется эта усталость", - добавил Бланар,
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также заявлял, что ситуация на Украине зашла в тупик и финансовая поддержка со стороны Европейского союза не приносит результатов. Фицо говорил, что лучше 10 лет вести переговоры о решении ситуации на Украине при прекращении боевых действий, чем 10 лет безрезультатно воевать на пути к столу переговоров, потеряв еще сотни тысяч людей.
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