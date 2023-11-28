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В НАТО впервые похвалили Венгрию и Турцию, заявил Сийярто

В НАТО впервые похвалили Венгрию и Турцию, заявил Сийярто - РИА Новости, 28.11.2023

В НАТО впервые похвалили Венгрию и Турцию, заявил Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на заседании глав МИД стран НАТО впервые в позитивном ключе упомянули... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T23:02

2023-11-28T23:02

2023-11-28T23:02

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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на заседании глав МИД стран НАТО впервые в позитивном ключе упомянули тот факт, что в Венгрии сильное правительство, ранее его всегда называли угрозой и свидетельством "диктатуры". Глава венгерского МИД рассказал, что на заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО ему и турецкому коллеге Хакану Фидану задавали вопрос о сроках ратификации членства Швеции в альянсе парламентами двух стран, а со стороны "представителя одной большой страны" прозвучал призыв к правительствам ускорить процесс, поскольку и в Венгрии, и в Турции "сильные правительства с комфортным большинством". "Я отметил, что это фантастика - в этом кругу я слышу, что сильное правительство - это нечто позитивное. Потому что я более девяти лет я сижу в качестве главы МИД на встречах НАТО, ЕС и подобных организаций, и везде я слышал, что сильное правительство - это опасно и означает диктатуру. А тут в позитивном ключе упомянули, что в Венгрии и Турции сильные правительства. Я поблагодарил и сказал, что решение зависит от депутатов", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам первого дня заседания. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Он также заметил, что "со стороны нельзя было понять, что Швеция не в НАТО", поскольку шведский министр иностранных дел на заседании присутствовал. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912258890.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, швеция, финляндия, петер сийярто, хакан фидан, ласло кевер, евросоюз, нато