Рейтинг@Mail.ru
На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы" - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:06 28.11.2023 (обновлено: 08:17 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/sinyaya_ptitsa-1912206809.html
На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы"
На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы" - РИА Новости, 28.11.2023
На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы"
Юбилейный десятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стартовал на "России", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:06
2023-11-28T08:17
шоубиз
николай цискаридзе
александра пахмутова
марина неелова
новости шоу-бизнеса
знаменитости
россия-1 (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912198893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a530f93d3d156e3c8720eb3bc2f7651a.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Юбилейный десятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стартовал на "России", сообщает пресс-служба телеканала.Конкурсантов, выступивших в первом выпуске шоу, оценивали народные артисты Марина Неелова, Николай Цискаридзе и специальная гостья – Александра Пахмутова. "Александра Николаевна всегда была с нами, с самого начала верила в нас. Вы – наш ангел, наша Муза, наша путеводная звезда, наша Синяя птица!" — представила звездную гостью ведущая конкурса Дарья Златопольская.В дань уважения композитору первым номером конкурса стала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были" в исполнении 18-летней Дильназ Майжегишевой.&quot;Выступления всегда вызывают у меня всплеск эмоций. Интересно, что же будет дальше. Но за десять сезонов я уже отметил, что в первом выпуске показывают очень сильных участников&quot;, — поделился Николай Цискаридзе.На сцене также представили номера Вера Сергеева, Егор Сидоров, Елисей Иванищенко, Анна Чевтаева и танцевальный дуэт Анастасии Крутиной и Никиты Казакова.&quot;Судьбу конкурсантов &quot;Синей птицы&quot; решает не только жюри! Зрители могут отдать свой голос по смс&quot;, — сообщили в пресс-службе.Победитель получит приз "Перо Синей птицы" и один миллион рублей.Новые выпуски "Синей птицы" будут выходить в эфир по воскресеньям в 18.00.
https://ria.ru/20231125/pobeditel-1911682020.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912198893_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_ead67ff19bdab49ba263d4af5f49f4e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай цискаридзе, александра пахмутова, марина неелова, новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия-1 (телеканал)
Шоубиз, Николай Цискаридзе, Александра Пахмутова, Марина Неелова, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия-1 (телеканал)
На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы"

Юбилейный сезон детского конкурса "Синяя птица" стартовал на телеканале "Россия"

© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"Ведущая Дарья Златопольская и участники первого выпуска конкурса "Синяя птица"
Ведущая Дарья Златопольская и участники первого выпуска конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Юбилейный десятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стартовал на "России", сообщает пресс-служба телеканала.
Конкурсантов, выступивших в первом выпуске шоу, оценивали народные артисты Марина Неелова, Николай Цискаридзе и специальная гостья – Александра Пахмутова.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"Народный артист России и член жюри Николай Цискаридзе, ведущая Дарья Златопольская, специальная гостья – народная артистка России Александра Пахмутова и народная артистка России и член жюри Марина Неелова на первом выпуске конкурса "Синяя птица"
Народный артист России и член жюри Николай Цискаридзе, ведущая Дарья Златопольская, специальная гостья – народная артистка России Александра Пахмутова и народная артистка России и член жюри Марина Неелова на первом выпуске конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"
Народный артист России и член жюри Николай Цискаридзе, ведущая Дарья Златопольская, специальная гостья – народная артистка России Александра Пахмутова и народная артистка России и член жюри Марина Неелова на первом выпуске конкурса "Синяя птица"
«
"Александра Николаевна всегда была с нами, с самого начала верила в нас. Вы – наш ангел, наша Муза, наша путеводная звезда, наша Синяя птица!" — представила звездную гостью ведущая конкурса Дарья Златопольская.
В дань уважения композитору первым номером конкурса стала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были" в исполнении 18-летней Дильназ Майжегишевой.
«

"Выступления всегда вызывают у меня всплеск эмоций. Интересно, что же будет дальше. Но за десять сезонов я уже отметил, что в первом выпуске показывают очень сильных участников", — поделился Николай Цискаридзе.

© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"Анастасия Крутина и Никита Казаков с народным танцем "Веночек" на шоу "Синяя птица"
Анастасия Крутина и Никита Казаков с народным танцем Веночек на шоу Синяя птица - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"
Анастасия Крутина и Никита Казаков с народным танцем "Веночек" на шоу "Синяя птица"
На сцене также представили номера Вера Сергеева, Егор Сидоров, Елисей Иванищенко, Анна Чевтаева и танцевальный дуэт Анастасии Крутиной и Никиты Казакова.
«

"Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри! Зрители могут отдать свой голос по смс", — сообщили в пресс-службе.

Победитель получит приз "Перо Синей птицы" и один миллион рублей.
Новые выпуски "Синей птицы" будут выходить в эфир по воскресеньям в 18.00.
Финал пятого сезона шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Назван победитель шоу "Ну-ка, все вместе!"
25 ноября, 00:46
 
ШоубизНиколай ЦискаридзеАлександра ПахмутоваМарина НееловаНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиРоссия-1 (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала