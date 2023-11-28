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На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы"

На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы" - РИА Новости, 28.11.2023

На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы"

Юбилейный десятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стартовал на "России", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T02:06

2023-11-28T02:06

2023-11-28T08:17

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Юбилейный десятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стартовал на "России", сообщает пресс-служба телеканала.Конкурсантов, выступивших в первом выпуске шоу, оценивали народные артисты Марина Неелова, Николай Цискаридзе и специальная гостья – Александра Пахмутова. "Александра Николаевна всегда была с нами, с самого начала верила в нас. Вы – наш ангел, наша Муза, наша путеводная звезда, наша Синяя птица!" — представила звездную гостью ведущая конкурса Дарья Златопольская.В дань уважения композитору первым номером конкурса стала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были" в исполнении 18-летней Дильназ Майжегишевой."Выступления всегда вызывают у меня всплеск эмоций. Интересно, что же будет дальше. Но за десять сезонов я уже отметил, что в первом выпуске показывают очень сильных участников", — поделился Николай Цискаридзе.На сцене также представили номера Вера Сергеева, Егор Сидоров, Елисей Иванищенко, Анна Чевтаева и танцевальный дуэт Анастасии Крутиной и Никиты Казакова."Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри! Зрители могут отдать свой голос по смс", — сообщили в пресс-службе.Победитель получит приз "Перо Синей птицы" и один миллион рублей.Новые выпуски "Синей птицы" будут выходить в эфир по воскресеньям в 18.00.

https://ria.ru/20231125/pobeditel-1911682020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

николай цискаридзе, александра пахмутова, марина неелова, новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия-1 (телеканал)