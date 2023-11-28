На телеканале "Россия" стартовал десятый сезон "Синей птицы"
Юбилейный сезон детского конкурса "Синяя птица" стартовал на телеканале "Россия"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"Ведущая Дарья Златопольская и участники первого выпуска конкурса "Синяя птица"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Юбилейный десятый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стартовал на "России", сообщает пресс-служба телеканала.
Конкурсантов, выступивших в первом выпуске шоу, оценивали народные артисты Марина Неелова, Николай Цискаридзе и специальная гостья – Александра Пахмутова.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"Народный артист России и член жюри Николай Цискаридзе, ведущая Дарья Златопольская, специальная гостья – народная артистка России Александра Пахмутова и народная артистка России и член жюри Марина Неелова на первом выпуске конкурса "Синяя птица"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"
Народный артист России и член жюри Николай Цискаридзе, ведущая Дарья Златопольская, специальная гостья – народная артистка России Александра Пахмутова и народная артистка России и член жюри Марина Неелова на первом выпуске конкурса "Синяя птица"
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"Александра Николаевна всегда была с нами, с самого начала верила в нас. Вы – наш ангел, наша Муза, наша путеводная звезда, наша Синяя птица!" — представила звездную гостью ведущая конкурса Дарья Златопольская.
В дань уважения композитору первым номером конкурса стала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были" в исполнении 18-летней Дильназ Майжегишевой.
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"Выступления всегда вызывают у меня всплеск эмоций. Интересно, что же будет дальше. Но за десять сезонов я уже отметил, что в первом выпуске показывают очень сильных участников", — поделился Николай Цискаридзе.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"Анастасия Крутина и Никита Казаков с народным танцем "Веночек" на шоу "Синяя птица"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия"
Анастасия Крутина и Никита Казаков с народным танцем "Веночек" на шоу "Синяя птица"
На сцене также представили номера Вера Сергеева, Егор Сидоров, Елисей Иванищенко, Анна Чевтаева и танцевальный дуэт Анастасии Крутиной и Никиты Казакова.
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"Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри! Зрители могут отдать свой голос по смс", — сообщили в пресс-службе.
Победитель получит приз "Перо Синей птицы" и один миллион рублей.
Новые выпуски "Синей птицы" будут выходить в эфир по воскресеньям в 18.00.