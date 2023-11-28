https://ria.ru/20231128/shtraf-1912456092.html

Московского учителя оштрафовали за свастику на доске

Московского учителя оштрафовали за свастику на доске - РИА Новости, 28.11.2023

Московского учителя оштрафовали за свастику на доске

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей учителя, который во время урока информатики нанес на доску "надпись, направленную на дискредитацию... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:48

2023-11-28T17:48

2023-11-28T17:48

россия

москва

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей учителя, который во время урока информатики нанес на доску "надпись, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России", сообщили РИА Новости в суде. Как заявил ранее РИА Новости директор школы №1619 Евгений Скуднов, инцидент произошел в понедельник на уроке у девятиклассников: преподаватель нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский националистический лозунг. "Постановлением суда Аверьянов Сергей Александрович признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - отметили в суде. Из информации суда следует, что преподаватель на уроке информатики нанес на интерактивную доску "надпись, содержание которой направлено на дискредитацию использования ВС РФ". Учитель сейчас отстранен от занятий, а о случившемся в правоохранительные органы сообщила сама администрация, отмечал директор учреждения.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, вооруженные силы рф, происшествия