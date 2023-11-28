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Московского учителя оштрафовали за свастику на доске
Московского учителя оштрафовали за свастику на доске - РИА Новости, 28.11.2023
Московского учителя оштрафовали за свастику на доске
Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей учителя, который во время урока информатики нанес на доску "надпись, направленную на дискредитацию... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:48
2023-11-28T17:48
2023-11-28T17:48
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вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей учителя, который во время урока информатики нанес на доску "надпись, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России", сообщили РИА Новости в суде. Как заявил ранее РИА Новости директор школы №1619 Евгений Скуднов, инцидент произошел в понедельник на уроке у девятиклассников: преподаватель нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский националистический лозунг. "Постановлением суда Аверьянов Сергей Александрович признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - отметили в суде. Из информации суда следует, что преподаватель на уроке информатики нанес на интерактивную доску "надпись, содержание которой направлено на дискредитацию использования ВС РФ". Учитель сейчас отстранен от занятий, а о случившемся в правоохранительные органы сообщила сама администрация, отмечал директор учреждения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, вооруженные силы рф, происшествия
Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Московского учителя оштрафовали за свастику на доске
В Москве учителя информатики оштрафовали на 40 тысяч рублей за свастику на доске