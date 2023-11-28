Рейтинг@Mail.ru
Московского учителя оштрафовали за свастику на доске - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/shtraf-1912456092.html
Московского учителя оштрафовали за свастику на доске
Московского учителя оштрафовали за свастику на доске - РИА Новости, 28.11.2023
Московского учителя оштрафовали за свастику на доске
Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей учителя, который во время урока информатики нанес на доску "надпись, направленную на дискредитацию... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:48
2023-11-28T17:48
россия
москва
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей учителя, который во время урока информатики нанес на доску "надпись, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России", сообщили РИА Новости в суде. Как заявил ранее РИА Новости директор школы №1619 Евгений Скуднов, инцидент произошел в понедельник на уроке у девятиклассников: преподаватель нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский националистический лозунг. "Постановлением суда Аверьянов Сергей Александрович признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - отметили в суде. Из информации суда следует, что преподаватель на уроке информатики нанес на интерактивную доску "надпись, содержание которой направлено на дискредитацию использования ВС РФ". Учитель сейчас отстранен от занятий, а о случившемся в правоохранительные органы сообщила сама администрация, отмечал директор учреждения.
https://ria.ru/20230831/inoagent-1893313878.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вооруженные силы рф, происшествия
Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Московского учителя оштрафовали за свастику на доске

В Москве учителя информатики оштрафовали на 40 тысяч рублей за свастику на доске

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей учителя, который во время урока информатики нанес на доску "надпись, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России", сообщили РИА Новости в суде.
Как заявил ранее РИА Новости директор школы №1619 Евгений Скуднов, инцидент произошел в понедельник на уроке у девятиклассников: преподаватель нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский националистический лозунг.
"Постановлением суда Аверьянов Сергей Александрович признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - отметили в суде.
Из информации суда следует, что преподаватель на уроке информатики нанес на интерактивную доску "надпись, содержание которой направлено на дискредитацию использования ВС РФ". Учитель сейчас отстранен от занятий, а о случившемся в правоохранительные органы сообщила сама администрация, отмечал директор учреждения.
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Иноагенты подготовили методички для дискредитации "Разговоров о важном"
31 августа, 09:14
 
РоссияМоскваВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала