https://ria.ru/20231128/shtraf-1912256891.html

Автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря

Автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря - РИА Новости, 28.11.2023

Автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря

С 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины. Об этом агентству “Прайм” рассказал адвокат юридической... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:18

2023-11-28T03:18

2023-11-28T03:18

авто

яковлев и партнеры

гибдд мвд рф

штрафы

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. С 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины. Об этом агентству “Прайм” рассказал адвокат юридической группы “Яковлев и Партнеры” Сергей Мамонов.Перечень неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, существовал в КоАП и ранее. Однако был уточнен вступившим в силу 1 сентября 2023 года постановлением правительства. Оно в частности запрещает ездить на летних шинах зимой и на зимних — летом.При этом зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса, добавляет Мамонов. Также были внесены критерии по использованию шин, восстановленных наложением нового протектора. Юрист также отмечает, что ограничение на летний период касается именно шипованной резины. То есть эксплуатация популярных в последнее время шин - "липучек" допускается и летом.С 1 декабря за нарушение указанных требований по ст. 12.5 КоАП водителей могут оштрафовать, но штраф - это лишь альтернативная санкция. "Предусмотрено также и предупреждение, которым и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время", - предположил Мамонов.

https://ria.ru/20231126/shtrafy-1911880097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, яковлев и партнеры, гибдд мвд рф, штрафы, россия