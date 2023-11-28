https://ria.ru/20231128/shtorm-1912290031.html

В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов

В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов - РИА Новости, 28.11.2023

В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов

Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, еще в трех - режим угрозы ЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:15

2023-11-28T10:15

2023-11-28T10:40

сильный шторм на черноморском побережье россии

происшествия

евпатория

саки (крым)

джанкой

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, еще в трех - режим угрозы ЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."По состоянию на 9.00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов" , - написал Аксенов в своем Telegram–канале.Введен режим функционирования "Угроза ЧС" на территории трех муниципальных образований - городских округов Алушта и Судак и Первомайского района, добавил он.Он отметил, что сейчас продолжается сбор информации по уточнению объема причиненного ущерба.Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.

https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912135959.html

евпатория

саки (крым)

джанкой

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сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, евпатория, саки (крым), джанкой, сергей аксенов (политик)