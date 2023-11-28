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В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов - РИА Новости, 28.11.2023
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10:15 28.11.2023 (обновлено: 10:40 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912290031.html
В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов
В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов - РИА Новости, 28.11.2023
В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов
Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, еще в трех - режим угрозы ЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:15
2023-11-28T10:40
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
евпатория
саки (крым)
джанкой
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, еще в трех - режим угрозы ЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."По состоянию на 9.00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов" , - написал Аксенов в своем Telegram–канале.Введен режим функционирования "Угроза ЧС" на территории трех муниципальных образований - городских округов Алушта и Судак и Первомайского района, добавил он.Он отметил, что сейчас продолжается сбор информации по уточнению объема причиненного ущерба.Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912135959.html
евпатория
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сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия, евпатория, саки (крым), джанкой, сергей аксенов (политик)
Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия, Евпатория, Саки (Крым), Джанкой, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов

В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов из-за шторма

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Последствия стихийного бедствия в Крыму . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, еще в трех - режим угрозы ЧС, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"По состоянию на 9.00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов" , - написал Аксенов в своем Telegram–канале.
Введен режим функционирования "Угроза ЧС" на территории трех муниципальных образований - городских округов Алушта и Судак и Первомайского района, добавил он.
Он отметил, что сейчас продолжается сбор информации по уточнению объема причиненного ущерба.
Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
Шторм - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек
Вчера, 14:44
 
Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииПроисшествияЕвпаторияСаки (Крым)ДжанкойСергей Аксенов (политик)
 
 
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