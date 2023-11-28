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Ущерб от шторма в Красноярском крае оценили более чем в 67 миллионов рублей
Ущерб от шторма в Красноярском крае оценили более чем в 67 миллионов рублей - РИА Новости, 28.11.2023
Ущерб от шторма в Красноярском крае оценили более чем в 67 миллионов рублей
Ущерб от бушевавшего 19 ноября ураганного ветра в Красноярском крае составил более 67 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале краевого парламента. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:43
2023-11-28T07:43
2023-11-28T07:43
красноярский край
россия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Ущерб от бушевавшего 19 ноября ураганного ветра в Красноярском крае составил более 67 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале краевого парламента. "На заседании президиума правительства края обсудили ликвидацию последствий ураганного ветра у нас в крае. По оценке, пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях, ущерб - 67,8 млн рублей. К счастью, обошлось без жертв. В ближайшее время на устранения последствий будут выделены средства Резервного фонда", - приводятся в сообщении слова главы регионального парламента Алексея Додатко. Отмечается, что пострадавшие также могут обратиться за выделением адресной материальной помощи до 30 тысяч рублей, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке. Ранее управление МЧС по Красноярскому краю сообщало о сильном ветре 19 ноября в центральных и южных районах, порывы временами достигали ураганных 33 метров в секунду. В Красноярске ветер снес крыши и повалил деревья на 50 участках. Минэнерго РФ сообщало, что порядка 50 тысяч человек в сибирских и южных регионах России оставались без электричества. Сильнее всего пострадали Кузбасс и Алтайский край. Полностью электроснабжение было восстановлено 23 ноября.
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красноярский край, россия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия
Красноярский край, Россия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия
Ущерб от шторма в Красноярском крае оценили более чем в 67 миллионов рублей
Ущерб от урагана в Красноярском крае 19 ноября оценили в 67,8 миллиона рублей