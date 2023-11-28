https://ria.ru/20231128/shovin-1912332802.html

Семья экс-полицейского Шовина не знает о его состоянии, заявил адвокат

Семья экс-полицейского Шовина не знает о его состоянии, заявил адвокат - РИА Новости, 28.11.2023

Семья экс-полицейского Шовина не знает о его состоянии, заявил адвокат

Семья бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного в США за убийство темнокожего Джорджа Флойда, остается в неведении об обстоятельствах нападения на него в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:50

2023-11-28T12:50

2023-11-28T12:50

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Семья бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного в США за убийство темнокожего Джорджа Флойда, остается в неведении об обстоятельствах нападения на него в тюрьме и о его нынешнем состоянии, сообщает портал TMZ. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что на Шовина напали в тюрьме. По данным источников агентства, Шовин получил серьезные ранения, сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Он находился в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными. "Близкие Дерека Шовина остаются в неведении по поводу того, что именно привело к его ранению в тюрьме, а также его текущего состояния - и они в ярости из-за этого", - пишет портал со ссылкой на адвоката. TMZ уточняет, что "сотрудник тюрьмы связался с отцом Шовина, чтобы подтвердить, что он в стабильном состоянии", при этом не указывается, когда состоялся этот разговор. Сами члены семьи сообщили об этом адвокату 27 ноября. Родные Шовина до сих пор ничего не знают об обстоятельствах произошедшего, им пришлось искать информацию об инциденте и состоянии экс-полицейского в СМИ. По словам адвоката, он уже восемь раз безуспешно пытался связаться с сотрудниками тюрьмы. Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

https://ria.ru/20230824/blm-1891878653.html

https://ria.ru/20220707/ssha-1801092985.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша