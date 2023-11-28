https://ria.ru/20231128/shovin-1912332802.html
Семья экс-полицейского Шовина не знает о его состоянии, заявил адвокат
Семья экс-полицейского Шовина не знает о его состоянии, заявил адвокат - РИА Новости, 28.11.2023
Семья экс-полицейского Шовина не знает о его состоянии, заявил адвокат
Семья бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного в США за убийство темнокожего Джорджа Флойда, остается в неведении об обстоятельствах нападения на него в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:50
2023-11-28T12:50
2023-11-28T12:50
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Семья бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного в США за убийство темнокожего Джорджа Флойда, остается в неведении об обстоятельствах нападения на него в тюрьме и о его нынешнем состоянии, сообщает портал TMZ. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что на Шовина напали в тюрьме. По данным источников агентства, Шовин получил серьезные ранения, сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Он находился в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными. "Близкие Дерека Шовина остаются в неведении по поводу того, что именно привело к его ранению в тюрьме, а также его текущего состояния - и они в ярости из-за этого", - пишет портал со ссылкой на адвоката. TMZ уточняет, что "сотрудник тюрьмы связался с отцом Шовина, чтобы подтвердить, что он в стабильном состоянии", при этом не указывается, когда состоялся этот разговор. Сами члены семьи сообщили об этом адвокату 27 ноября. Родные Шовина до сих пор ничего не знают об обстоятельствах произошедшего, им пришлось искать информацию об инциденте и состоянии экс-полицейского в СМИ. По словам адвоката, он уже восемь раз безуспешно пытался связаться с сотрудниками тюрьмы. Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.
https://ria.ru/20230824/blm-1891878653.html
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в мире, сша
Семья экс-полицейского Шовина не знает о его состоянии, заявил адвокат
Адвокат: семье раненого экс-полицейского Шовина не говорят о его состоянии
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Семья бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного в США за убийство темнокожего Джорджа Флойда, остается в неведении об обстоятельствах нападения на него в тюрьме и о его нынешнем состоянии, сообщает портал TMZ
.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что на Шовина напали в тюрьме. По данным источников агентства, Шовин получил серьезные ранения, сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Он находился в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными.
"Близкие Дерека Шовина остаются в неведении по поводу того, что именно привело к его ранению в тюрьме, а также его текущего состояния - и они в ярости из-за этого", - пишет портал со ссылкой на адвоката.
TMZ уточняет, что "сотрудник тюрьмы связался с отцом Шовина, чтобы подтвердить, что он в стабильном состоянии", при этом не указывается, когда состоялся этот разговор. Сами члены семьи сообщили об этом адвокату 27 ноября.
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Родные Шовина до сих пор ничего не знают об обстоятельствах произошедшего, им пришлось искать информацию об инциденте и состоянии экс-полицейского в СМИ.
По словам адвоката, он уже восемь раз безуспешно пытался связаться с сотрудниками тюрьмы.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.
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