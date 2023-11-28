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В школе на Сахалине избили первоклассника - РИА Новости, 28.11.2023
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05:19 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/shkolnik-1912265340.html
В школе на Сахалине избили первоклассника
В школе на Сахалине избили первоклассника - РИА Новости, 28.11.2023
В школе на Сахалине избили первоклассника
Первоклассника избили в школе города Долинска, ведется проверка, сообщила во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:19
2023-11-28T05:19
происшествия
сахалин
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Первоклассника избили в школе города Долинска, ведется проверка, сообщила во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры. "Долинской городской прокуратурой организована проверка по факту избиения первоклассника в МБОУ СОШ №1 города Долинска. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. "Взяла под личный контроль ситуацию с избиением школьника. ЧП произошло вчера (27 ноября – Прим. редакции) в г. Долинске. В настоящее время прокуратура и правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Нахожусь с ними на связи, работаем в тесном контакте", - написала детский омбудсмен в Telegram-канале. В местных соцсетях рассказывают, что первоклассника госпитализировали.
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происшествия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область
В школе на Сахалине избили первоклассника

Прокуратура на Сахалине проверяет информацию об избиении в школе первоклассника

© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Первоклассника избили в школе города Долинска, ведется проверка, сообщила во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры.
«
"Долинской городской прокуратурой организована проверка по факту избиения первоклассника в МБОУ СОШ №1 города Долинска. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.
"Взяла под личный контроль ситуацию с избиением школьника. ЧП произошло вчера (27 ноября – Прим. редакции) в г. Долинске. В настоящее время прокуратура и правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Нахожусь с ними на связи, работаем в тесном контакте", - написала детский омбудсмен в Telegram-канале.
В местных соцсетях рассказывают, что первоклассника госпитализировали.
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