В школе на Сахалине избили первоклассника
Прокуратура на Сахалине проверяет информацию об избиении в школе первоклассника
© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Первоклассника избили в школе города Долинска, ведется проверка, сообщила во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры.
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"Долинской городской прокуратурой организована проверка по факту избиения первоклассника в МБОУ СОШ №1 города Долинска. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.
"Взяла под личный контроль ситуацию с избиением школьника. ЧП произошло вчера (27 ноября – Прим. редакции) в г. Долинске. В настоящее время прокуратура и правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Нахожусь с ними на связи, работаем в тесном контакте", - написала детский омбудсмен в Telegram-канале.
В местных соцсетях рассказывают, что первоклассника госпитализировали.