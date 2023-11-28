https://ria.ru/20231128/shkolnik-1912265340.html

В школе на Сахалине избили первоклассника

В школе на Сахалине избили первоклассника - РИА Новости, 28.11.2023

В школе на Сахалине избили первоклассника

Первоклассника избили в школе города Долинска, ведется проверка, сообщила во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T05:19

2023-11-28T05:19

2023-11-28T05:19

происшествия

сахалин

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Первоклассника избили в школе города Долинска, ведется проверка, сообщила во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры. "Долинской городской прокуратурой организована проверка по факту избиения первоклассника в МБОУ СОШ №1 города Долинска. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. "Взяла под личный контроль ситуацию с избиением школьника. ЧП произошло вчера (27 ноября – Прим. редакции) в г. Долинске. В настоящее время прокуратура и правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Нахожусь с ними на связи, работаем в тесном контакте", - написала детский омбудсмен в Telegram-канале. В местных соцсетях рассказывают, что первоклассника госпитализировали.

https://ria.ru/20231113/mvd-1909054226.html

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происшествия, сахалин, сахалинская область