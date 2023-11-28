https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912457512.html

Боррель назвал дату возможного согласования новых антироссийский санкций ЕС

Боррель назвал дату возможного согласования новых антироссийский санкций ЕС - РИА Новости, 28.11.2023

Боррель назвал дату возможного согласования новых антироссийский санкций ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:53

2023-11-28T17:53

2023-11-28T17:53

в мире

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря. "Завершается работа над 12-м пакетом санкций, я представил его министрам, постоянные представители обсуждают детали. Надеюсь, что он будет одобрен в ближайшее время и будет рассмотрен на Совете министров иностранных дел ЕС в декабре", - сообщил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

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в мире, жозеп боррель, евросоюз