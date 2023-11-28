https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912457512.html
Боррель назвал дату возможного согласования новых антироссийский санкций ЕС
Боррель назвал дату возможного согласования новых антироссийский санкций ЕС - РИА Новости, 28.11.2023
Боррель назвал дату возможного согласования новых антироссийский санкций ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:53
2023-11-28T17:53
2023-11-28T17:53
в мире
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря. "Завершается работа над 12-м пакетом санкций, я представил его министрам, постоянные представители обсуждают детали. Надеюсь, что он будет одобрен в ближайшее время и будет рассмотрен на Совете министров иностранных дел ЕС в декабре", - сообщил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель назвал дату возможного согласования новых антироссийский санкций ЕС
Боррель рассчитывает утвердить 12-й пакет санкций ЕС против России к 11 декабря
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря.
"Завершается работа над 12-м пакетом санкций, я представил его министрам, постоянные представители обсуждают детали. Надеюсь, что он будет одобрен в ближайшее время и будет рассмотрен на Совете министров иностранных дел ЕС в декабре", - сообщил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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