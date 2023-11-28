https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912437553.html

Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения

Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения - РИА Новости, 28.11.2023

Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения

Народ Ирана, преодолевший санкции США, заслужил самое глубокое уважение, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:56

2023-11-28T16:56

2023-11-28T17:01

технологии

иран

россия

сша

владимир путин

михаил ковальчук

курчатовский институт

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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Народ Ирана, преодолевший санкции США, заслужил самое глубокое уважение, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Заместитель директора Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), директор Исследовательского института ядерных наук и технологий Сейед Фекхи, выступая на III Конгрессе молодых ученых, рассказал, как Иран развивает мирную ядерную науку в интересах повышения уровня жизни своего населения. По словам Фекхи, санкции США как против Ирана, так и против России, дают возможность укрепить партнерство Москвы и Тегерана в противодействии таким ограничениям. Опыт Ирана по борьбе с санкциями показал, что страна приняла правильные меры, отметил замглавы ОАЭИ. Иран активно развивает собственные науку и технологии, позволяющие обеспечить суверенитет государства. "Иран находится под жесточайшими санкциями Соединенных Штатов уже 40 с лишним лет", - напомнил Ковальчук. Но эта страна с молодым, активным населением справилась с санкциями, хотя было тяжело, добавил он. "И народ Ирана достоин самого глубокого уважения", - подчеркнул Ковальчук. Зал встретил эти слова аплодисментами. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231127/iran-1912250376.html

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иран

россия

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технологии, иран, россия, сша, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт