Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения
Ковальчук: преодолевший санкции США народ Ирана достоин глубокого уважения
© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук . Архивное фото
СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Народ Ирана, преодолевший санкции США, заслужил самое глубокое уважение, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Заместитель директора Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), директор Исследовательского института ядерных наук и технологий Сейед Фекхи, выступая на III Конгрессе молодых ученых, рассказал, как Иран развивает мирную ядерную науку в интересах повышения уровня жизни своего населения.
По словам Фекхи, санкции США как против Ирана, так и против России, дают возможность укрепить партнерство Москвы и Тегерана в противодействии таким ограничениям. Опыт Ирана по борьбе с санкциями показал, что страна приняла правильные меры, отметил замглавы ОАЭИ. Иран активно развивает собственные науку и технологии, позволяющие обеспечить суверенитет государства.
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"Иран находится под жесточайшими санкциями Соединенных Штатов уже 40 с лишним лет", - напомнил Ковальчук. Но эта страна с молодым, активным населением справилась с санкциями, хотя было тяжело, добавил он. "И народ Ирана достоин самого глубокого уважения", - подчеркнул Ковальчук. Зал встретил эти слова аплодисментами.
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.