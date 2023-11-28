Рейтинг@Mail.ru
Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 28.11.2023 (обновлено: 17:01 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/sanktsii-1912437553.html
Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения
Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения - РИА Новости, 28.11.2023
Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения
Народ Ирана, преодолевший санкции США, заслужил самое глубокое уважение, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:56
2023-11-28T17:01
технологии
иран
россия
сша
владимир путин
михаил ковальчук
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762736815_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_4473743a11d90e65092ca81c3d1d51f9.jpg
СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Народ Ирана, преодолевший санкции США, заслужил самое глубокое уважение, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Заместитель директора Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), директор Исследовательского института ядерных наук и технологий Сейед Фекхи, выступая на III Конгрессе молодых ученых, рассказал, как Иран развивает мирную ядерную науку в интересах повышения уровня жизни своего населения. По словам Фекхи, санкции США как против Ирана, так и против России, дают возможность укрепить партнерство Москвы и Тегерана в противодействии таким ограничениям. Опыт Ирана по борьбе с санкциями показал, что страна приняла правильные меры, отметил замглавы ОАЭИ. Иран активно развивает собственные науку и технологии, позволяющие обеспечить суверенитет государства. "Иран находится под жесточайшими санкциями Соединенных Штатов уже 40 с лишним лет", - напомнил Ковальчук. Но эта страна с молодым, активным населением справилась с санкциями, хотя было тяжело, добавил он. "И народ Ирана достоин самого глубокого уважения", - подчеркнул Ковальчук. Зал встретил эти слова аплодисментами. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231127/iran-1912250376.html
https://ria.ru/20231127/iran-1912197640.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762736815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6bba67466ba08f10de63a6042f6454e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, иран, россия, сша, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт
Технологии, Иран, Россия, США, Владимир Путин, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Ковальчук: Иран, преодолевший санкции США, достоин глубокого уважения

Ковальчук: преодолевший санкции США народ Ирана достоин глубокого уважения

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Народ Ирана, преодолевший санкции США, заслужил самое глубокое уважение, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Заместитель директора Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), директор Исследовательского института ядерных наук и технологий Сейед Фекхи, выступая на III Конгрессе молодых ученых, рассказал, как Иран развивает мирную ядерную науку в интересах повышения уровня жизни своего населения.
Персидский залив
Иран призвал США вести себя разумно в Персидском заливе
Вчера, 23:14
По словам Фекхи, санкции США как против Ирана, так и против России, дают возможность укрепить партнерство Москвы и Тегерана в противодействии таким ограничениям. Опыт Ирана по борьбе с санкциями показал, что страна приняла правильные меры, отметил замглавы ОАЭИ. Иран активно развивает собственные науку и технологии, позволяющие обеспечить суверенитет государства.
«
"Иран находится под жесточайшими санкциями Соединенных Штатов уже 40 с лишним лет", - напомнил Ковальчук. Но эта страна с молодым, активным населением справилась с санкциями, хотя было тяжело, добавил он. "И народ Ирана достоин самого глубокого уважения", - подчеркнул Ковальчук. Зал встретил эти слова аплодисментами.
Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
Россия-Иран - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вероника Никишина: Иран является важнейшим стратегическим партнером РФ
Вчера, 17:34
 
ТехнологииИранРоссияСШАВладимир ПутинМихаил КовальчукКурчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала