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В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ
В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ
Российские военные уничтожат американские истребители F-16 на Украине так же, как и любой другой украинский самолет в зоне СВО, заявил бывший сотрудник ЦРУ... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-28T20:55
2023-11-28T20:55
2023-11-29T07:11
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожат американские истребители F-16 на Украине так же, как и любой другой украинский самолет в зоне СВО, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала The Geopolitics In Conflict Show."Нет никакого волшебного оружия, которого США могли бы предоставить. Когда появятся F-16, то Россия их уничтожит, как и украинские Су-27 или любые другие самолеты", — указал эксперт.Он также добавил, что подобная судьба будет ждать не только авиацию, но и любую другую технику: любые новые танки будут гореть так же, как и британские Challenger2 или немецкие Leopard2.По его словам, Украина и ее руководство в конфликте с Россией находятся в безвыходной ситуации.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Как заявил посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
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политика, в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), f-16, су-27
Политика, В мире, Украина, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-16, Су-27
В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ
Эксперт Джонсон: F-16 на Украине уничтожат так же, как и любой самолет ВСУ