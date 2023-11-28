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В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
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20:55 28.11.2023 (обновлено: 07:11 29.11.2023)
https://ria.ru/20231128/samolet-1912497381.html
В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ
В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ
Российские военные уничтожат американские истребители F-16 на Украине так же, как и любой другой украинский самолет в зоне СВО, заявил бывший сотрудник ЦРУ... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-28T20:55
2023-11-29T07:11
политика
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центральное разведывательное управление (цру)
f-16
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожат американские истребители F-16 на Украине так же, как и любой другой украинский самолет в зоне СВО, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала The Geopolitics In Conflict Show.&quot;Нет никакого волшебного оружия, которого США могли бы предоставить. Когда появятся F-16, то Россия их уничтожит, как и украинские Су-27 или любые другие самолеты&quot;, — указал эксперт.Он также добавил, что подобная судьба будет ждать не только авиацию, но и любую другую технику: любые новые танки будут гореть так же, как и британские Challenger2 или немецкие Leopard2.По его словам, Украина и ее руководство в конфликте с Россией находятся в безвыходной ситуации.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Как заявил посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
https://ria.ru/20231128/vzryv-1912486905.html
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политика, в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), f-16, су-27
Политика, В мире, Украина, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-16, Су-27
В США раскрыли, что Россия приготовила главному самолету ВСУ

Эксперт Джонсон: F-16 на Украине уничтожат так же, как и любой самолет ВСУ

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over BodøИстребители F-16 Королевских ВВС Норвегии
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over Bodø
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожат американские истребители F-16 на Украине так же, как и любой другой украинский самолет в зоне СВО, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала The Geopolitics In Conflict Show.
«

"Нет никакого волшебного оружия, которого США могли бы предоставить. Когда появятся F-16, то Россия их уничтожит, как и украинские Су-27 или любые другие самолеты", — указал эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Он также добавил, что подобная судьба будет ждать не только авиацию, но и любую другую технику: любые новые танки будут гореть так же, как и британские Challenger2 или немецкие Leopard2.
По его словам, Украина и ее руководство в конфликте с Россией находятся в безвыходной ситуации.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Как заявил посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
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ПолитикаВ миреУкраинаРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)F-16Су-27
 
 
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