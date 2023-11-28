Рейтинг@Mail.ru
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ryabkov-1912318723.html
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД - РИА Новости, 28.11.2023
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД
Планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:09
2023-11-28T12:09
сша
россия
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905368540_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_134383879ae42613121fa053091d058e.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне. Двусторонних контактов с США по этой теме (ядерного оружия - ред.) и чисто по двусторонним сюжетам до конца года не планируется", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что представители госдепа и МИД России могут встретиться до конца года в декабре для неформальных контактов, в частности, могут обсуждать озабоченности сторон в вопросе ядерного оружия.
https://ria.ru/20231128/ispytaniya-1912315885.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905368540_115:0:734:464_1920x0_80_0_0_3d0c748534256d6f8836853606a079ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД

Рябков: планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне. Двусторонних контактов с США по этой теме (ядерного оружия - ред.) и чисто по двусторонним сюжетам до конца года не планируется", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что представители госдепа и МИД России могут встретиться до конца года в декабре для неформальных контактов, в частности, могут обсуждать озабоченности сторон в вопросе ядерного оружия.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
МИД России следит за ситуацией с испытаниями на ядерном полигоне в США
11:58
 
СШАРоссияСергей РябковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала