https://ria.ru/20231128/ryabkov-1912318723.html

Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД

Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД - РИА Новости, 28.11.2023

Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД

Планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:09

2023-11-28T12:09

2023-11-28T12:09

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россия

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне. Двусторонних контактов с США по этой теме (ядерного оружия - ред.) и чисто по двусторонним сюжетам до конца года не планируется", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что представители госдепа и МИД России могут встретиться до конца года в декабре для неформальных контактов, в частности, могут обсуждать озабоченности сторон в вопросе ядерного оружия.

https://ria.ru/20231128/ispytaniya-1912315885.html

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Дарья Буймова

сша, россия, сергей рябков, в мире