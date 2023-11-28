https://ria.ru/20231128/ryabkov-1912318723.html
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД - РИА Новости, 28.11.2023
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД
Планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:09
2023-11-28T12:09
2023-11-28T12:09
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне. Двусторонних контактов с США по этой теме (ядерного оружия - ред.) и чисто по двусторонним сюжетам до конца года не планируется", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что представители госдепа и МИД России могут встретиться до конца года в декабре для неформальных контактов, в частности, могут обсуждать озабоченности сторон в вопросе ядерного оружия.
https://ria.ru/20231128/ispytaniya-1912315885.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
Контакты с США по вопросам ядерного оружия не планируются, заявили в МИД
Рябков: планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Планов контактов с США по вопросам ядерного оружия до конца года нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, я не могу это подтвердить. Таких планов нет ни на экспертном, ни на ином уровне. Двусторонних контактов с США по этой теме (ядерного оружия - ред.) и чисто по двусторонним сюжетам до конца года не планируется", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что представители госдепа и МИД России могут встретиться до конца года в декабре для неформальных контактов, в частности, могут обсуждать озабоченности сторон в вопросе ядерного оружия.
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