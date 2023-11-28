https://ria.ru/20231128/russkie-1912460357.html

Губернатор Калининградской области предложил ввести "карту русского"

Губернатор Калининградской области предложил ввести "карту русского" - РИА Новости, 28.11.2023

Губернатор Калининградской области предложил ввести "карту русского"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести "карту русского" для поддержки желающих приехать в Россию на работу или постоянное место... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:01

2023-11-28T18:01

2023-11-28T19:12

политика

калининградская область

россия

антон алиханов

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести "карту русского" для поддержки желающих приехать в Россию на работу или постоянное место жительства.Выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", глава региона рассказал, что в последнее время поступает много запросов от бывших соотечественников из Прибалтики и Евросоюза в целом по возвращению и трудоустройству."Есть такое предложение, как "карта русского". Все, наверное, знают, что такое "карта поляка". Мы считаем, что подобного рода механизм, как "карта соотечественника" — как угодно ее можно называть: программа мягкой репатриации, поддержки наших бывших соотечественников за рубежом, — мог бы быть применим", — сказал он.Алиханов уточнил, что уже обсуждал этот вопрос с представителями МИД и Россотрудничества. Он также сообщил, что в следующем году отдельные меры поддержки — как финансовые, так и нефинансовые — для таких людей примут на региональном уровне."И с удовольствием будем принимать этих людей и семьи этих людей у себя в регионе", — подчеркнул губернатор.Он пояснил, что для Калининградской области такой механизм был бы полезен, например, при подборе сотрудников на строящийся "Росатомом" крупный завод по производству литийионных батарей для электромобилей, электротранспорта, где только на первое время потребуется почти тысяча человек. "Мы понимаем, что примерно половина этих людей отсутствует на территории региона, нам нужно будет их привозить. Поэтому мы не хотим здесь конкурировать только за трудовые ресурсы с другими регионами нашей страны, но и привлекать, раз они хотят, такой запрос есть, наших бывших соотечественников. Из той же Германии очень много запросов, из Прибалтики", — добавил Алиханов. Кроме того, он напомнил, что в Калининградской области с июля 2019 года действовал механизм бесплатной электронной визы. В итоге чуть больше чем за семь месяцев в регион приехали 100 тысяч человек. Алиханов уточнил, что получить электронную визу могут граждане 54 стран, просто заполнив анкету из 19 вопросов на сайте."Без всякой рекламы мы получили огромный поток людей, которые приезжали и тратили деньги у нас. Отдельные литовцы каждый день имели новую электронную визу — там такая специфика, что на каждый день нужно было иметь электронную визу. Они каждый день заполняли форму, приезжали, покупали лекарства, продукты питания, заправлялись у нас", — рассказал губернатор. По его мнению, эта позиция открытости, когда у иностранцев есть возможность приехать и посмотреть, что "Калининградская область — это не ощетинившаяся танками и "Искандерами" территория", а земля, где строятся филиалы Большого театра и Третьяковской галереи, есть отличный стадион, где заботятся о культурном наследии, очень важна. "И сейчас возвращается механизм электронной визы. <…> К сожалению, не для всех он сейчас доступен. Считаю, что мы как пилотная территория могли бы снова выступить регионом, где эта виза могла бы стать бесплатной, хотя бы на какое-то время", — отметил глава региона.Он также добавил, что считает себя сторонником открытого поведения, "потому что чем больше приедет, тем меньше они будут верить тому бреду, который несет их пропагандистская машина за рубежом".

https://ria.ru/20231012/sootechestvenniki-1902285978.html

https://ria.ru/20230529/repatriatsiya-1874893206.html

https://ria.ru/20231101/rossiyane-1906697578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, калининградская область, россия, антон алиханов