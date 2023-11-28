https://ria.ru/20231128/rudkovskaya-1912318840.html
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи
Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:32
2023-11-28T12:32
2023-11-28T14:22
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сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи. "Такая жуть на черноморском побережье! Настоящий шторм с ураганом… Мама мои с папой сейчас в Сочи, сказали, что был сильный ветер, летало все. Они 20 лет живут в Сочи. Такого урагана за этот период не припомнят", — поделилась переживаниями продюсер.К тексту знаменитость приложила видео с волнами во дворе жилого комплекса на Черноморском побережье. Рудковская также рассказала о севших на мель кораблях и залитых водой набережных."Ветер целых 144 км в час! Море вышло из берегов, ветер рушил деревья и срывал крыши, при этом есть пострадавшие и сотни людей остались без света. У самолетов не было возможности сесть в аэропорту", — описала продюсер.Мощный шторм обрушился на регион в ночь с воскресенья на понедельник. Ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах Сочи и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. В данный момент энергоснабжение в Краснодарском крае уже восстановлено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, яна рудковская, сильный шторм на черноморском побережье россии, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Краснодарский край, Сочи, Яна Рудковская, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи
Продюсер Яна Рудковская сообщила, что ее родители стали очевидцами шторма в Сочи
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи.
«
"Такая жуть на черноморском побережье! Настоящий шторм с ураганом… Мама мои с папой сейчас в Сочи, сказали, что был сильный ветер, летало все. Они 20 лет живут в Сочи. Такого урагана за этот период не припомнят", — поделилась переживаниями продюсер.
К тексту знаменитость приложила видео с волнами во дворе жилого комплекса на Черноморском побережье.
Рудковская также рассказала о севших на мель кораблях и залитых водой набережных.
«
"Ветер целых 144 км в час! Море вышло из берегов, ветер рушил деревья и срывал крыши, при этом есть пострадавшие и сотни людей остались без света. У самолетов не было возможности сесть в аэропорту", — описала продюсер.
Мощный шторм обрушился на регион в ночь с воскресенья на понедельник. Ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах Сочи и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. В данный момент энергоснабжение в Краснодарском крае уже восстановлено.
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