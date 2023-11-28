https://ria.ru/20231128/rudkovskaya-1912318840.html

Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи

Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023

Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи

Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:32

2023-11-28T12:32

2023-11-28T14:22

шоубиз

краснодарский край

сочи

яна рудковская

сильный шторм на черноморском побережье россии

новости шоу-бизнеса

знаменитости

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи. "Такая жуть на черноморском побережье! Настоящий шторм с ураганом… Мама мои с папой сейчас в Сочи, сказали, что был сильный ветер, летало все. Они 20 лет живут в Сочи. Такого урагана за этот период не припомнят", — поделилась переживаниями продюсер.К тексту знаменитость приложила видео с волнами во дворе жилого комплекса на Черноморском побережье. Рудковская также рассказала о севших на мель кораблях и залитых водой набережных."Ветер целых 144 км в час! Море вышло из берегов, ветер рушил деревья и срывал крыши, при этом есть пострадавшие и сотни людей остались без света. У самолетов не было возможности сесть в аэропорту", — описала продюсер.Мощный шторм обрушился на регион в ночь с воскресенья на понедельник. Ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах Сочи и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. В данный момент энергоснабжение в Краснодарском крае уже восстановлено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, сочи, яна рудковская, сильный шторм на черноморском побережье россии, новости шоу-бизнеса, знаменитости