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Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023
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Шоубиз
 
12:32 28.11.2023 (обновлено: 14:22 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/rudkovskaya-1912318840.html
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи - РИА Новости, 28.11.2023
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи
Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:32
2023-11-28T14:22
шоубиз
краснодарский край
сочи
яна рудковская
сильный шторм на черноморском побережье россии
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи. &quot;Такая жуть на черноморском побережье! Настоящий шторм с ураганом… Мама мои с папой сейчас в Сочи, сказали, что был сильный ветер, летало все. Они 20 лет живут в Сочи. Такого урагана за этот период не припомнят&quot;, — поделилась переживаниями продюсер.К тексту знаменитость приложила видео с волнами во дворе жилого комплекса на Черноморском побережье. Рудковская также рассказала о севших на мель кораблях и залитых водой набережных.&quot;Ветер целых 144 км в час! Море вышло из берегов, ветер рушил деревья и срывал крыши, при этом есть пострадавшие и сотни людей остались без света. У самолетов не было возможности сесть в аэропорту&quot;, — описала продюсер.Мощный шторм обрушился на регион в ночь с воскресенья на понедельник. Ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах Сочи и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. В данный момент энергоснабжение в Краснодарском крае уже восстановлено.
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краснодарский край, сочи, яна рудковская, сильный шторм на черноморском побережье россии, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Краснодарский край, Сочи, Яна Рудковская, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что ее родители стали очевидцами шторма в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Яна Рудковская
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи.
«

"Такая жуть на черноморском побережье! Настоящий шторм с ураганом… Мама мои с папой сейчас в Сочи, сказали, что был сильный ветер, летало все. Они 20 лет живут в Сочи. Такого урагана за этот период не припомнят", — поделилась переживаниями продюсер.

К тексту знаменитость приложила видео с волнами во дворе жилого комплекса на Черноморском побережье.
Рудковская также рассказала о севших на мель кораблях и залитых водой набережных.
«

"Ветер целых 144 км в час! Море вышло из берегов, ветер рушил деревья и срывал крыши, при этом есть пострадавшие и сотни людей остались без света. У самолетов не было возможности сесть в аэропорту", — описала продюсер.

Мощный шторм обрушился на регион в ночь с воскресенья на понедельник. Ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах Сочи и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района. В данный момент энергоснабжение в Краснодарском крае уже восстановлено.
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ШоубизКраснодарский крайСочиЯна РудковскаяСильный шторм на Черноморском побережье РоссииНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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