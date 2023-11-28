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В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске
В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске - РИА Новости, 28.11.2023
В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске
Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска россиянина, который был в розыске в СНГ за незаконный оборот наркотиков, сообщает Государственный... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:44
2023-11-28T15:44
2023-11-28T15:48
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска россиянина, который был в розыске в СНГ за незаконный оборот наркотиков, сообщает Государственный погранкомитет Белоруссии. "В столичном аэропорту при оформлении пассажиров, следующих из Грузии в нашу страну, пограничники задержали 26-летнего гражданина России", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во Вконтакте.Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября. "Как выяснилось, мужчина находится в межгосударственном розыске в странах СНГ по делу о незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что фигурант был в установленном порядке передан сотрудникам органов внутренних дел.
https://ria.ru/20230814/arestovannyy-1889969994.html
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минск, снг, белоруссия, грузия
Минск, СНГ, Белоруссия, Грузия
В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске
В Минске задержали россиянина, находящегося в розыске в СНГ за оборот наркотиков