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В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске - РИА Новости, 28.11.2023
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15:44 28.11.2023 (обновлено: 15:48 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/rozysk-1912391271.html
В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске
В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске - РИА Новости, 28.11.2023
В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске
Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска россиянина, который был в розыске в СНГ за незаконный оборот наркотиков, сообщает Государственный... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:44
2023-11-28T15:48
минск
снг
белоруссия
грузия
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска россиянина, который был в розыске в СНГ за незаконный оборот наркотиков, сообщает Государственный погранкомитет Белоруссии. &quot;В столичном аэропорту при оформлении пассажиров, следующих из Грузии в нашу страну, пограничники задержали 26-летнего гражданина России&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во Вконтакте.Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября. "Как выяснилось, мужчина находится в межгосударственном розыске в странах СНГ по делу о незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что фигурант был в установленном порядке передан сотрудникам органов внутренних дел.
https://ria.ru/20230814/arestovannyy-1889969994.html
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минск, снг, белоруссия, грузия
Минск, СНГ, Белоруссия, Грузия
В Минске задержали россиянина, находившегося в международном розыске

В Минске задержали россиянина, находящегося в розыске в СНГ за оборот наркотиков

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска россиянина, который был в розыске в СНГ за незаконный оборот наркотиков, сообщает Государственный погранкомитет Белоруссии.
«

"В столичном аэропорту при оформлении пассажиров, следующих из Грузии в нашу страну, пограничники задержали 26-летнего гражданина России", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ведомства во Вконтакте.

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Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября.
«
"Как выяснилось, мужчина находится в межгосударственном розыске в странах СНГ по делу о незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что фигурант был в установленном порядке передан сотрудникам органов внутренних дел.
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МинскСНГБелоруссияГрузия
 
 
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