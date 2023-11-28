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Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/rossiyanin-1912322679.html
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии - РИА Новости, 28.11.2023
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии
Ленинский районный суд Курска дал 12 лет колонии строгого режима уроженцу Санкт-Петербурга Евгению Казанцеву, который в составе запрещенного в России "Правого... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:20
2023-11-28T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
правый сектор
украина
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска дал 12 лет колонии строгого режима уроженцу Санкт-Петербурга Евгению Казанцеву, который в составе запрещенного в России "Правого сектора"* участвовал в боевых действиях на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинский районный суд Курска признал Казанцева виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы ИК строгого режима с ограничением свободы на год", — говорится в телеграм-канале пресс-службы. По данным следователей, Казанцев был сторонником националистической идеологии, разделял основные идеи украинской организации "Правый сектор"*, входил в состав "сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации". Его признали виновным по трем статьям УК РФ - об участии в экстремистской организации, незаконном ношении огнестрельного оружия и участии в вооруженном формировании "в целях, противоречащих интересам России".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678378.html
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безопасность, россия, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Правый сектор, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии

Суд приговорил россиянина, воевавшего за "Правый сектор", к 12 годам колонии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска дал 12 лет колонии строгого режима уроженцу Санкт-Петербурга Евгению Казанцеву, который в составе запрещенного в России "Правого сектора"* участвовал в боевых действиях на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Ленинский районный суд Курска признал Казанцева виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы ИК строгого режима с ограничением свободы на год", — говорится в телеграм-канале пресс-службы.
По данным следователей, Казанцев был сторонником националистической идеологии, разделял основные идеи украинской организации "Правый сектор"*, входил в состав "сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации". Его признали виновным по трем статьям УК РФ - об участии в экстремистской организации, незаконном ношении огнестрельного оружия и участии в вооруженном формировании "в целях, противоречащих интересам России".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"**
4 мая, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПравый секторУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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