https://ria.ru/20231128/rossiyanin-1912322679.html
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии - РИА Новости, 28.11.2023
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии
Ленинский районный суд Курска дал 12 лет колонии строгого режима уроженцу Санкт-Петербурга Евгению Казанцеву, который в составе запрещенного в России "Правого... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:20
2023-11-28T12:20
2023-11-28T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
правый сектор
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска дал 12 лет колонии строгого режима уроженцу Санкт-Петербурга Евгению Казанцеву, который в составе запрещенного в России "Правого сектора"* участвовал в боевых действиях на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинский районный суд Курска признал Казанцева виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы ИК строгого режима с ограничением свободы на год", — говорится в телеграм-канале пресс-службы. По данным следователей, Казанцев был сторонником националистической идеологии, разделял основные идеи украинской организации "Правый сектор"*, входил в состав "сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации". Его признали виновным по трем статьям УК РФ - об участии в экстремистской организации, незаконном ношении огнестрельного оружия и участии в вооруженном формировании "в целях, противоречащих интересам России".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678378.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Правый сектор, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии
Суд приговорил россиянина, воевавшего за "Правый сектор", к 12 годам колонии
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска дал 12 лет колонии строгого режима уроженцу Санкт-Петербурга Евгению Казанцеву, который в составе запрещенного в России "Правого сектора"* участвовал в боевых действиях на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Ленинский районный суд Курска признал Казанцева виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы ИК строгого режима с ограничением свободы на год", — говорится в телеграм-канале пресс-службы.
По данным следователей, Казанцев был сторонником националистической идеологии, разделял основные идеи украинской организации "Правый сектор"*, входил в состав "сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации". Его признали виновным по трем статьям УК РФ - об участии в экстремистской организации, незаконном ношении огнестрельного оружия и участии в вооруженном формировании "в целях, противоречащих интересам России".
* Запрещенная в России экстремистская организация
Россиянина будут заочно судить за участие в "Правом секторе"* и "Азове"**