https://ria.ru/20231128/rossiyanin-1912322679.html

Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии

Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии - РИА Новости, 28.11.2023

Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии

Ленинский районный суд Курска дал 12 лет колонии строгого режима уроженцу Санкт-Петербурга Евгению Казанцеву, который в составе запрещенного в России "Правого... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:20

2023-11-28T12:20

2023-11-28T12:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

правый сектор

украина

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска дал 12 лет колонии строгого режима уроженцу Санкт-Петербурга Евгению Казанцеву, который в составе запрещенного в России "Правого сектора"* участвовал в боевых действиях на Украине, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Ленинский районный суд Курска признал Казанцева виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы ИК строгого режима с ограничением свободы на год", — говорится в телеграм-канале пресс-службы. По данным следователей, Казанцев был сторонником националистической идеологии, разделял основные идеи украинской организации "Правый сектор"*, входил в состав "сплоченной ячейки военизированной экстремистской организации". Его признали виновным по трем статьям УК РФ - об участии в экстремистской организации, незаконном ношении огнестрельного оружия и участии в вооруженном формировании "в целях, противоречащих интересам России".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678378.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр