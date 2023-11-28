Немецкая газета считает, что Россия выглядит стабильнее, чем раньше
Zeit: долгое время Россия не казалась такой стабильной, какой стала сейчас
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Немецкая газета Zeit считает, что Россия выглядит стабильнее, чем раньше.
Выступление российского лидера Владимира Путина на саммите G20 произвело впечатление на журналиста газеты. "Самоуверенность, с которой недавно выступал российский глава государства, сложно не заметить", - отмечает он. "Долгое время Россия не казалась такой стабильной, как сейчас. Ответственность за это несут в том числе западные правительства. Однако страна все еще остается уязвимой", - пишет журналист.
По оценкам эксперта Яниса Клюге из берлинского общества "Наука и политика", объем российской экономики по сравнению с показателями до начала операции на Украине вырос. Эксперт считает, что не в последнюю очередь на это повлиял рост цен на нефть, при падении цен на нефть российская экономика может сильно пострадать. Также отмечаются конкретные успехи на фронте. "Логистика на фронте и снабжение солдат были заметно улучшены", - говорится в статье.
Журналист обращает внимание на то, что прогнозы президента США Джо Байдена касательно того, что из-за санкций экономика России сократится вдвое, не оправдались.
"Многие эксперты и политики, поддерживающие Украину, недооценили российскую адаптивность, устойчивость", - подводит итог журналист. По его мнению, уверенность российской власти основывается в том числе на этой недооценке, более того, разница между словами и действиями Запада позволяет РФ казаться даже сильнее, чем она есть.