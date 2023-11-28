https://ria.ru/20231128/rossiya-1912469492.html

Немецкая газета считает, что Россия выглядит стабильнее, чем раньше

Немецкая газета считает, что Россия выглядит стабильнее, чем раньше - РИА Новости, 28.11.2023

Немецкая газета считает, что Россия выглядит стабильнее, чем раньше

Немецкая газета Zeit считает, что Россия выглядит стабильнее, чем раньше. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:32

2023-11-28T18:32

2023-11-28T18:32

экономика

россия

германия

янис клюге

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Немецкая газета Zeit считает, что Россия выглядит стабильнее, чем раньше. Выступление российского лидера Владимира Путина на саммите G20 произвело впечатление на журналиста газеты. "Самоуверенность, с которой недавно выступал российский глава государства, сложно не заметить", - отмечает он. "Долгое время Россия не казалась такой стабильной, как сейчас. Ответственность за это несут в том числе западные правительства. Однако страна все еще остается уязвимой", - пишет журналист. По оценкам эксперта Яниса Клюге из берлинского общества "Наука и политика", объем российской экономики по сравнению с показателями до начала операции на Украине вырос. Эксперт считает, что не в последнюю очередь на это повлиял рост цен на нефть, при падении цен на нефть российская экономика может сильно пострадать. Также отмечаются конкретные успехи на фронте. "Логистика на фронте и снабжение солдат были заметно улучшены", - говорится в статье. Журналист обращает внимание на то, что прогнозы президента США Джо Байдена касательно того, что из-за санкций экономика России сократится вдвое, не оправдались."Многие эксперты и политики, поддерживающие Украину, недооценили российскую адаптивность, устойчивость", - подводит итог журналист. По его мнению, уверенность российской власти основывается в том числе на этой недооценке, более того, разница между словами и действиями Запада позволяет РФ казаться даже сильнее, чем она есть.

https://ria.ru/20231118/rossiya-1910271275.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

россия

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, германия, янис клюге, санкции в отношении россии