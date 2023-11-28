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Заключившие первый контракт разведчики ЦВО проходят доподготовку в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2023
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05:15 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/razvedchiki-1912265187.html
Заключившие первый контракт разведчики ЦВО проходят доподготовку в зоне СВО
Заключившие первый контракт разведчики ЦВО проходят доподготовку в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2023
Заключившие первый контракт разведчики ЦВО проходят доподготовку в зоне СВО
Заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ разведчики Центрального военного округа проходят боевое слаживание и доподготовку в зоне боевых РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:15
2023-11-28T05:15
вооруженные силы рф
центральный военный округ
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ разведчики Центрального военного округа проходят боевое слаживание и доподготовку в зоне боевых действий, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа, заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, проходят боевое слаживание и доподготовку по военно-учетным специальностям на одном из полигонов в зоне СВО" - сообщили в оборонном ведомстве. Представитель Минобороны отметил, что в программе обучения разведчиков - огневая, специальная и тактическая подготовка. Обучение проходит под руководством опытных инструкторов, ранее участвовавших в боевых действиях на различных направлениях СВО, а также в современных локальных конфликтах. Основой обучения, подчеркивают в командовании ЦВО, является доведение до автоматизма основных навыков, требующихся военным разведчикам: умение обращаться и обслуживать все основные типы вооружения российской армии, оказание медицинской и самопомощи, управление квадрокоптерами, организация связи - в современных условиях боя. "Инструкторы отмечают высокий интерес к профессии военного разведчика, чем обусловлен высокий конкурсный отбор. В том числе при отборе уделяется внимание методикам запоминания, умению работать с топографическими картами и высокая мотивация" - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы рф, центральный военный округ, безопасность
Вооруженные силы РФ, Центральный военный округ, Безопасность
Заключившие первый контракт разведчики ЦВО проходят доподготовку в зоне СВО

Заключившие первый контракт разведчики ЦВО проходят боевое слаживание в зоне СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский разведчик в зоне спецоперации
Российский разведчик в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Российский разведчик в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ разведчики Центрального военного округа проходят боевое слаживание и доподготовку в зоне боевых действий, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа, заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, проходят боевое слаживание и доподготовку по военно-учетным специальностям на одном из полигонов в зоне СВО" - сообщили в оборонном ведомстве.
Представитель Минобороны отметил, что в программе обучения разведчиков - огневая, специальная и тактическая подготовка. Обучение проходит под руководством опытных инструкторов, ранее участвовавших в боевых действиях на различных направлениях СВО, а также в современных локальных конфликтах.
Основой обучения, подчеркивают в командовании ЦВО, является доведение до автоматизма основных навыков, требующихся военным разведчикам: умение обращаться и обслуживать все основные типы вооружения российской армии, оказание медицинской и самопомощи, управление квадрокоптерами, организация связи - в современных условиях боя.
"Инструкторы отмечают высокий интерес к профессии военного разведчика, чем обусловлен высокий конкурсный отбор. В том числе при отборе уделяется внимание методикам запоминания, умению работать с топографическими картами и высокая мотивация" - сообщили в Минобороны.
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Вооруженные силы РФЦентральный военный округБезопасность
 
 
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