https://ria.ru/20231128/raznoglasiya-1912388997.html

СМИ: между членами НАТО все еще существуют разногласия по Киеву

СМИ: между членами НАТО все еще существуют разногласия по Киеву - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: между членами НАТО все еще существуют разногласия по Киеву

Страны-члены НАТО так и не разрешили те разногласия по Украине, с которыми столкнулись еще в ходе июльского саммита альянса в Вильнюсе, сообщает издание... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:34

2023-11-28T15:34

2023-11-28T15:34

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны-члены НАТО так и не разрешили те разногласия по Украине, с которыми столкнулись еще в ходе июльского саммита альянса в Вильнюсе, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. "Сохраняются те же разногласия, что и во время саммита в Вильнюсе", - говорится в сообщении издания. Так, по мнению США и ФРГ, дискуссии о членстве Украины в НАТО могут начаться, когда она выполнит рекомендации, которые будут изложены в ежегодной национальной программе. Другие члены альянса в свою очередь полагают, что программа должна рассматриваться как руководство или инструмент для оценки достижений Киева. Однако, по мнению одного из дипломатов НАТО, принятие Украины в альянс по-прежнему представляет собой политическое решение. Как отметил другой дипломат, даже если конфликт на Украине закончится завтра, а Киев выполнит все пункты плана, получить приглашение вступить в НАТО все равно может оказаться непросто.

https://ria.ru/20231128/vengriya-1912349326.html

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