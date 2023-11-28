СМИ: между членами НАТО все еще существуют разногласия по Киеву
Euractiv: между членами НАТО существуют те же разногласия по Киеву, что и в июле
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны-члены НАТО так и не разрешили те разногласия по Украине, с которыми столкнулись еще в ходе июльского саммита альянса в Вильнюсе, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.
Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
«
"Сохраняются те же разногласия, что и во время саммита в Вильнюсе", - говорится в сообщении издания. Так, по мнению США и ФРГ, дискуссии о членстве Украины в НАТО могут начаться, когда она выполнит рекомендации, которые будут изложены в ежегодной национальной программе. Другие члены альянса в свою очередь полагают, что программа должна рассматриваться как руководство или инструмент для оценки достижений Киева.
Однако, по мнению одного из дипломатов НАТО, принятие Украины в альянс по-прежнему представляет собой политическое решение. Как отметил другой дипломат, даже если конфликт на Украине закончится завтра, а Киев выполнит все пункты плана, получить приглашение вступить в НАТО все равно может оказаться непросто.