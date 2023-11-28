https://ria.ru/20231128/putin-1912420705.html
Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе
Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе - РИА Новости, 28.11.2023
Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС) объявил минуту молчания в память о погибших бойцах. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:36
2023-11-28T16:36
2023-11-28T17:12
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС) объявил минуту молчания в память о погибших бойцах.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе
Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе в память о погибших