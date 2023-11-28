https://ria.ru/20231128/putin-1912420705.html

Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе

Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе - РИА Новости, 28.11.2023

Путин объявил минуту молчания на Всемирном русском соборе

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС) объявил минуту молчания в память о погибших бойцах. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:36

2023-11-28T16:36

2023-11-28T17:12

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС) объявил минуту молчания в память о погибших бойцах.

россия

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2023

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владимир путин, россия