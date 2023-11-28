https://ria.ru/20231128/putin-1912370695.html

Путин 7 декабря выступит на пленарной сессии форума "Россия зовет!"

Путин 7 декабря выступит на пленарной сессии форума "Россия зовет!" - РИА Новости, 28.11.2023

Путин 7 декабря выступит на пленарной сессии форума "Россия зовет!"

Выступление президента России Владимира Путина в рамках пленарной сессии форума "Россия зовет!" запланировано на 7 декабря, сообщает ВТБ. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:48

2023-11-28T14:48

2023-11-28T16:43

россия

втб

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина в рамках пленарной сессии форума "Россия зовет!" запланировано на 7 декабря, сообщает ВТБ."В рамках первого дня 14-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" состоятся две сессии, которые будут посвящены расширению взаимодействия суверенных государств и поиску нового баланса мировой экономики. В рамках пленарной сессии форума традиционно запланировано выступление президента России Владимира Путина, после которого глава государства ответит на вопросы участников форума", - говорится в сообщении. Указывается, что в мероприятии примут участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество. Основная тема форума в этом году "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики"."Россия достойно справляется с брошенными ей вызовами. Несмотря на то, что на нашу страну наложено более 13 тысяч санкционных ограничений – беспрецедентный случай в мировой истории – темпы роста нашей экономики не отличаются от среднемировых. По объему ВВП Россия уже превзошла досанкционный уровень. Очевидно, что попытки западных стран изолировать нашу страну в экономическом и технологическом отношении цели своей не достигли", – приводится в сообщении заявление главы ВТБ Андрея Костина.В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что президент примет участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", но формат участия уточняется.Форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря. Мероприятие проводится с 2009 года. В прошлом году данный форум не состоялся, а в 2021 году прошел в онлайн-формате.

https://ria.ru/20231127/sanktsii-1912109682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, втб, экономика, владимир путин