https://ria.ru/20231128/putevka-1912294674.html

Минэкономразвития одобрило внесение изменений в работу Электронной путевки

Минэкономразвития одобрило внесение изменений в работу Электронной путевки - РИА Новости, 28.11.2023

Минэкономразвития одобрило внесение изменений в работу Электронной путевки

На рабочем совещании с Минэкономразвития представителям общественных туристических объединений удалось договориться о корректировке наиболее проблемных пунктов... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:21

2023-11-28T11:21

2023-11-28T11:21

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На рабочем совещании с Минэкономразвития представителям общественных туристических объединений удалось договориться о корректировке наиболее проблемных пунктов государственной информационной системы "Электронная путевка" (ГИС ЭП), сообщает пресс-служба РСТ.По словам президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, были согласованы инициативы РСТ по доработке законодательства, регулирующего деятельность системы.В частности, туроператоры освобождаются от ответственности за ошибки в данных, предоставленных турагентами. Кроме того, установлен единый срок передачи информации в ЭП. Исключено требование о предоставлении данных внутреннего паспорта и адреса прописки при покупке тура за рубеж. Компаниям разрешили продавать туры по системе "Фортуна", когда в момент оформления поездки отель еще не известен."По всем этим вопросам Минэкономразвития подготовит поправки в федеральный закон и постановление правительства. Работа с регулятором по оптимизации законодательства по ЭП продолжается", – сказал Уманский.Ранее РСТ направил в Минэкономразвития два письма. Одно – с просьбой отменить требование в правилах функционирования электронной путевки по внесению данных внутренних паспортов туристов, выезжающих за рубеж.Второе письмо содержит предложение разграничить ответственность туроператоров и турагентов при продаже туров и передаче данных в систему электронных путевок. В частности, не привлекать к ответственности туроператора, если не он, а агентство нарушило сроки и порядок направления уведомления о продаже тура.С 15 ноября туроператоры по выездному туризму обязаны вносить в систему ЭП информацию о каждом проданном туре за рубеж. Это уже вынудило некоторых крупных туроператоров пересмотреть формат взаимодействия с турагентствами, что вызвало серьезные волнения на рынке.Если туроператор не внесет в систему ЭП информацию о каждом проданном туре за рубеж, он должен будет заплатить штрафы, а при троекратном нарушении может быть исключен из реестра. В Минэкономразвития заявляют, что пока не будут штрафовать туроператоров, однако, как поясняют юристы, министерство может оказаться в такой ситуации, что будет вынуждено это делать. Например, если Роспотребнадзор при поступлении жалобы от потребителей выяснит, что не были соблюдены правила продажи тура. Минэкономразвития отвечает за функционирование системы электронных путевок, но первичный контроль и надзор – на Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20231127/putevka-1912100592.html

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новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский союз туриндустрии (рст)