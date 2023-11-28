https://ria.ru/20231128/proliv-1912477780.html
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана - РИА Новости, 28.11.2023
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана
Турецкие власти приняли решение закрыть Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра, сообщило во вторник генеральное управление... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:00
2023-11-28T19:00
2023-11-28T19:16
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СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Турецкие власти приняли решение закрыть Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.С 15.15 вторника также закрыт для транзита пролив Дарданеллы."В связи с плохими погодными условиями пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба береговой охраны.Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. В ночь на вторник также ожидается ливень.За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.
https://ria.ru/20231128/dardanelly-1912404453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, в мире, дарданеллы, босфор
Стамбул, Турция, В мире, Дарданеллы, Босфор
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана
Босфорский пролив в Стамбуле перекрыли для транзита в обе стороны из-за непогоды