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Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана - РИА Новости, 28.11.2023
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19:00 28.11.2023 (обновлено: 19:16 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/proliv-1912477780.html
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана - РИА Новости, 28.11.2023
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана
Турецкие власти приняли решение закрыть Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра, сообщило во вторник генеральное управление... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:00
2023-11-28T19:16
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СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Турецкие власти приняли решение закрыть Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.С 15.15 вторника также закрыт для транзита пролив Дарданеллы."В связи с плохими погодными условиями пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба береговой охраны.Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. В ночь на вторник также ожидается ливень.За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.
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стамбул, турция, в мире, дарданеллы, босфор
Стамбул, Турция, В мире, Дарданеллы, Босфор
Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана

Босфорский пролив в Стамбуле перекрыли для транзита в обе стороны из-за непогоды

© Pixabay / orhan çБосфорский пролив в Стамбуле
Босфорский пролив в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Pixabay / orhan ç
Босфорский пролив в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Турецкие власти приняли решение закрыть Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.
С 15.15 вторника также закрыт для транзита пролив Дарданеллы.
«
"В связи с плохими погодными условиями пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба береговой охраны.
Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. В ночь на вторник также ожидается ливень.
За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Пролив Дарданеллы в Турции закрыли для прохода судов
Вчера, 16:08
 
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