https://ria.ru/20231128/proliv-1912477780.html

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана - РИА Новости, 28.11.2023

Босфорский пролив закрыли для транзита судов из-за урагана

Турецкие власти приняли решение закрыть Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра, сообщило во вторник генеральное управление... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:00

2023-11-28T19:00

2023-11-28T19:16

стамбул

турция

в мире

дарданеллы

босфор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0734752b5cc6bcb365824a00f0e6c29a.jpg

СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Турецкие власти приняли решение закрыть Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.С 15.15 вторника также закрыт для транзита пролив Дарданеллы."В связи с плохими погодными условиями пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17.50 (совпадает с мск - ред.) для транзита судов в обе стороны", - сообщила пресс-служба береговой охраны.Синоптики объявили "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. В ночь на вторник также ожидается ливень.За последние десять дней в Турции из-за штормов сели на мель в Черном море не менее пяти сухогрузов, один затонул, еще один раскололся пополам.

https://ria.ru/20231128/dardanelly-1912404453.html

стамбул

турция

дарданеллы

босфор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, в мире, дарданеллы, босфор