https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912330820.html

В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке

В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке - РИА Новости, 28.11.2023

В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке

Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке, сообщил медицинский спасательный отряд Рязанского государственного... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:46

2023-11-28T12:46

2023-11-28T12:50

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке, сообщил медицинский спасательный отряд Рязанского государственного медицинского университета "Salus" (МСО РязГМУ). "Вечером 27 ноября спасателям МСО РязГМУ "Salus" имени В. И. Васильева поступила заявка - ребенок надел на голову горшок и не может снять. Экипаж сразу выдвинулся на место происшествия. По прибытии спасатели, ловко орудуя пассатижами, быстро высвободили испуганного и плачущего мальчика. Все вздохнули с облегчением", - говорится в сообщении на странице отряда в социальной сети "ВКонтакте". Как пояснили РИА Новости в отряде, детский пластиковый горшок разбирается, снимается ободок, и есть отверстие, в которое ребенок и просунул голову.

https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html

рязань

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань