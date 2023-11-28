Рейтинг@Mail.ru
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 28.11.2023 (обновлено: 12:50 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912330820.html
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке - РИА Новости, 28.11.2023
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке
Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке, сообщил медицинский спасательный отряд Рязанского государственного... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:46
2023-11-28T12:50
происшествия
рязань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912331356_0:149:987:704_1920x0_80_0_0_51efa81ebf5435f229a2d1b0e821bd8c.jpg
РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке, сообщил медицинский спасательный отряд Рязанского государственного медицинского университета "Salus" (МСО РязГМУ). "Вечером 27 ноября спасателям МСО РязГМУ "Salus" имени В. И. Васильева поступила заявка - ребенок надел на голову горшок и не может снять. Экипаж сразу выдвинулся на место происшествия. По прибытии спасатели, ловко орудуя пассатижами, быстро высвободили испуганного и плачущего мальчика. Все вздохнули с облегчением", - говорится в сообщении на странице отряда в социальной сети "ВКонтакте". Как пояснили РИА Новости в отряде, детский пластиковый горшок разбирается, снимается ободок, и есть отверстие, в которое ребенок и просунул голову.
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912331356_0:111:987:851_1920x0_80_0_0_56b713f58cafa0f7c5ec52c426144329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке

В Рязани спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в горшке

© Фото : МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. ВасильеваРязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке
Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева
Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке, сообщил медицинский спасательный отряд Рязанского государственного медицинского университета "Salus" (МСО РязГМУ).
«
"Вечером 27 ноября спасателям МСО РязГМУ "Salus" имени В. И. Васильева поступила заявка - ребенок надел на голову горшок и не может снять. Экипаж сразу выдвинулся на место происшествия. По прибытии спасатели, ловко орудуя пассатижами, быстро высвободили испуганного и плачущего мальчика. Все вздохнули с облегчением", - говорится в сообщении на странице отряда в социальной сети "ВКонтакте".
Как пояснили РИА Новости в отряде, детский пластиковый горшок разбирается, снимается ободок, и есть отверстие, в которое ребенок и просунул голову.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды
12:33
 
ПроисшествияРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала