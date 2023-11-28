https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912330820.html
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке - РИА Новости, 28.11.2023
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке
Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке, сообщил медицинский спасательный отряд Рязанского государственного... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:46
2023-11-28T12:46
2023-11-28T12:50
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Рязанские студенты-медики спасли ребенка, голова которого застряла в детском горшке, сообщил медицинский спасательный отряд Рязанского государственного медицинского университета "Salus" (МСО РязГМУ). "Вечером 27 ноября спасателям МСО РязГМУ "Salus" имени В. И. Васильева поступила заявка - ребенок надел на голову горшок и не может снять. Экипаж сразу выдвинулся на место происшествия. По прибытии спасатели, ловко орудуя пассатижами, быстро высвободили испуганного и плачущего мальчика. Все вздохнули с облегчением", - говорится в сообщении на странице отряда в социальной сети "ВКонтакте". Как пояснили РИА Новости в отряде, детский пластиковый горшок разбирается, снимается ободок, и есть отверстие, в которое ребенок и просунул голову.
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html
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происшествия, рязань
В Рязани спасли ребенка, голова которого застряла в горшке
В Рязани спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в горшке