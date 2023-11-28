https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912328143.html

В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада

В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада - РИА Новости, 28.11.2023

В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:39

2023-11-28T12:39

2023-11-28T12:39

происшествия

екатеринбург

ленинский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее местный портал Е1.ru написал, что две женщины подрались на территории детского сада в Академическом микрорайоне уральской столицы, в результате потасовки у одной из мам диагностирован перелом носа. Причиной конфликта, по данным СМИ, стала переписка в соцсетях, где обсуждалась драка со стрельбой в торговом центре. "Заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231120/krazha-1910666887.html

екатеринбург

ленинский район

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происшествия, екатеринбург, ленинский район