Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912328143.html
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада - РИА Новости, 28.11.2023
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:39
2023-11-28T12:39
происшествия
екатеринбург
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее местный портал Е1.ru написал, что две женщины подрались на территории детского сада в Академическом микрорайоне уральской столицы, в результате потасовки у одной из мам диагностирован перелом носа. Причиной конфликта, по данным СМИ, стала переписка в соцсетях, где обсуждалась драка со стрельбой в торговом центре. "Заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231120/krazha-1910666887.html
екатеринбург
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, ленинский район
Происшествия, Екатеринбург, Ленинский район
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада

В Екатеринбурге полиция начала проверку после драки двух мам около детсада

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что две женщины подрались на территории детского сада в Академическом микрорайоне уральской столицы, в результате потасовки у одной из мам диагностирован перелом носа. Причиной конфликта, по данным СМИ, стала переписка в соцсетях, где обсуждалась драка со стрельбой в торговом центре.
«
"Заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Во Франции мужчину задержали с поличным за кражу подгузников из детсада
20 ноября, 20:01
 
ПроисшествияЕкатеринбургЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала