https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912328143.html
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада - РИА Новости, 28.11.2023
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:39
2023-11-28T12:39
2023-11-28T12:39
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее местный портал Е1.ru написал, что две женщины подрались на территории детского сада в Академическом микрорайоне уральской столицы, в результате потасовки у одной из мам диагностирован перелом носа. Причиной конфликта, по данным СМИ, стала переписка в соцсетях, где обсуждалась драка со стрельбой в торговом центре. "Заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург, ленинский район
Происшествия, Екатеринбург, Ленинский район
В Екатеринбурге две женщины подрались около детсада
В Екатеринбурге полиция начала проверку после драки двух мам около детсада
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства драки двух женщин около детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что две женщины подрались на территории детского сада в Академическом микрорайоне уральской столицы, в результате потасовки у одной из мам диагностирован перелом носа. Причиной конфликта, по данным СМИ, стала переписка в соцсетях, где обсуждалась драка со стрельбой в торговом центре.
«
"Заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
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