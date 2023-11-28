https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html

В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды

В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды - РИА Новости, 28.11.2023

В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды

Следователи возбудили уголовное дело об истязании малолетнего против матери, которая прятала ребенка от мужа в сочинской гостинице и совершала над ним обряды,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:33

2023-11-28T12:33

2023-11-28T12:33

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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об истязании малолетнего против матери, которая прятала ребенка от мужа в сочинской гостинице и совершала над ним обряды, женщина арестована, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Ранее региональный главк МВД сообщал, что после обращения в полицию жителя Москвы была задержана в одном из отелей Сочи его гражданская жена, которая скрывалась от него с их общим 2-летним ребенком. В номере правоохранители обнаружили мать и напуганного мальчика, тело которого было покрыто воском, его госпитализировали с признаками простуды. Следствие установило, что мать проводила над ребёнком ритуальные обряды, связывала, запрещала двигаться, проливая на голову горячий воск. "По результатам проверки об обнаружении в одной из гостиниц малолетнего ребенка и матери, совершавшей ритуальные действия, возбуждено уголовное дело. 32-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе допроса женщина полностью признала свою вину. "По ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок в данный момент находится с отцом в городе Москве", - рассказали в кубанском следственном управлении. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край