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В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды
В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды - РИА Новости, 28.11.2023
В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды
Следователи возбудили уголовное дело об истязании малолетнего против матери, которая прятала ребенка от мужа в сочинской гостинице и совершала над ним обряды,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:33
2023-11-28T12:33
2023-11-28T12:33
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об истязании малолетнего против матери, которая прятала ребенка от мужа в сочинской гостинице и совершала над ним обряды, женщина арестована, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю. Ранее региональный главк МВД сообщал, что после обращения в полицию жителя Москвы была задержана в одном из отелей Сочи его гражданская жена, которая скрывалась от него с их общим 2-летним ребенком. В номере правоохранители обнаружили мать и напуганного мальчика, тело которого было покрыто воском, его госпитализировали с признаками простуды. Следствие установило, что мать проводила над ребёнком ритуальные обряды, связывала, запрещала двигаться, проливая на голову горячий воск. "По результатам проверки об обнаружении в одной из гостиниц малолетнего ребенка и матери, совершавшей ритуальные действия, возбуждено уголовное дело. 32-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе допроса женщина полностью признала свою вину. "По ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок в данный момент находится с отцом в городе Москве", - рассказали в кубанском следственном управлении. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды
В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды и прятавшую его от отца
СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело об истязании малолетнего против матери, которая прятала ребенка от мужа в сочинской гостинице и совершала над ним обряды, женщина арестована, сообщили в пресс-службе
СУСК России по Краснодарскому краю.
Ранее региональный главк МВД сообщал, что после обращения в полицию жителя Москвы была задержана в одном из отелей Сочи его гражданская жена, которая скрывалась от него с их общим 2-летним ребенком. В номере правоохранители обнаружили мать и напуганного мальчика, тело которого было покрыто воском, его госпитализировали с признаками простуды.
Следствие установило, что мать проводила над ребёнком ритуальные обряды, связывала, запрещала двигаться, проливая на голову горячий воск.
«
"По результатам проверки об обнаружении в одной из гостиниц малолетнего ребенка и матери, совершавшей ритуальные действия, возбуждено уголовное дело. 32-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе допроса женщина полностью признала свою вину. "По ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок в данный момент находится с отцом в городе Москве", - рассказали в кубанском следственном управлении.
Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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