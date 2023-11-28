https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912309806.html

В Турции мужчина напал с топором на несговорчивого арендатора

В Турции мужчина напал с топором на несговорчивого арендатора - РИА Новости, 28.11.2023

В Турции мужчина напал с топором на несговорчивого арендатора

Владелец квартиры в турецкой провинции Коджаэли напал с топором на арендатора, не желавшего выселиться раньше определенного законом срока, сообщает телеканал... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:32

2023-11-28T11:32

2023-11-28T11:32

жилье

турция

коджаэли (провинция)

измир

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Владелец квартиры в турецкой провинции Коджаэли напал с топором на арендатора, не желавшего выселиться раньше определенного законом срока, сообщает телеканал NTV. По данным следствия, работающий врачом И. А. приобрел квартиру в районе Картепе два месяца назад, которую сдавал предыдущий хозяин, и потребовал в телефонном разговоре от проживавшего в квартире арендатора освободить ее в ближайшее время. Тот в свою очередь напомнил, что у него по закону есть шесть месяцев на то, чтобы покинуть жилье, и отказался выселиться раньше. В итоге они решили обсудить проблему лицом к лицу, но при личной встрече разговор перешел к драке, а в какой-то момент хозяин квартиры вытащил из багажника автомобиля топор и ранил арендатора. Очевидцы разняли драку и вызвали полицию, пострадавшего госпитализировали, но после оказания первой медпомощи отпустили домой. Владелец жилья заявил полиции, что арендатор его оскорбил по телефону и сказал, что никто не сможет его выселить. По его словам, очевидцы его избили, а топор он с собой возит в автомобиле для "самообороны", однако в то же время И. А. отметил, что ничего не помнит после того, как взял оружие в руки. Начато следствие в связи с инцидентом. В ноябре сообщалось, что хозяин квартиры в турецком Измире подозревается в убийстве арендатора, с которым он вступил в конфликт. В июле конфликт из-за желания хозяина квартиры повысить стоимость аренды закончился поножовщиной и гибелью племянника арендатора в турецком городе Ризе. ЦБ Турции ранее сообщал, что цены на недвижимость в стране с июля 2022 года по нынешний июль выросли на 94,7%, в ряде регионов - до 130%. Наибольший рост цен зафиксирован в черноморских провинциях Зонгулдак, Карабюк и Бартын - более 130%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир - ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах. Турецкие власти продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей в подъеме платы за аренду квартир, её можно будет увеличить максимум на 25%, сообщал ранее министр юстиции страны Йылмаз Тунч. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет.

https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html

https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912035453.html

https://ria.ru/20231123/turtsiya-1911235175.html

https://ria.ru/20231104/topor-1907502334.html

турция

коджаэли (провинция)

измир

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жилье, турция, коджаэли (провинция), измир, реджеп тайип эрдоган