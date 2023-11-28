https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912307052.html

В Чувашии возбудят дело после избиения подростка студентами из Индии

В Чувашии возбудят дело после избиения подростка студентами из Индии - РИА Новости, 28.11.2023

В Чувашии возбудят дело после избиения подростка студентами из Индии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта между иностранными студентами и подростком в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:22

2023-11-28T11:22

2023-11-28T11:22

происшествия

россия

индия

чебоксары

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта между иностранными студентами и подростком в Чебоксарах, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале написала о том, что к ней обратилась мать 16-летнего юноши, которого, предположительно, избили студенты медицинского факультета Чувашского университета из Индии. "Следственными органами СК России по Чувашии по размещенной публикации организована процессуальная проверка. Председателем СКР дано поручение руководителю регионального следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

россия

индия

чебоксары

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происшествия, россия, индия, чебоксары, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф