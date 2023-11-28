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В Чувашии возбудят дело после избиения подростка студентами из Индии - РИА Новости, 28.11.2023
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11:22 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912307052.html
В Чувашии возбудят дело после избиения подростка студентами из Индии
В Чувашии возбудят дело после избиения подростка студентами из Индии - РИА Новости, 28.11.2023
В Чувашии возбудят дело после избиения подростка студентами из Индии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта между иностранными студентами и подростком в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:22
2023-11-28T11:22
происшествия
россия
индия
чебоксары
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта между иностранными студентами и подростком в Чебоксарах, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале написала о том, что к ней обратилась мать 16-летнего юноши, которого, предположительно, избили студенты медицинского факультета Чувашского университета из Индии. "Следственными органами СК России по Чувашии по размещенной публикации организована процессуальная проверка. Председателем СКР дано поручение руководителю регионального следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета России", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, индия, чебоксары, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Россия, Индия, Чебоксары, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
В Чувашии возбудят дело после избиения подростка студентами из Индии

В Чувашии возбудят уголовное дело после избиения подростка студентами из Индии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта между иностранными студентами и подростком в Чебоксарах, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале написала о том, что к ней обратилась мать 16-летнего юноши, которого, предположительно, избили студенты медицинского факультета Чувашского университета из Индии.
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"Следственными органами СК России по Чувашии по размещенной публикации организована процессуальная проверка. Председателем СКР дано поручение руководителю регионального следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета России", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияИндияЧебоксарыАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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