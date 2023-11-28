https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912300506.html

Следствие попросило заочно арестовать редактора SOTA* Лойко

Следствие попросило заочно арестовать редактора SOTA* Лойко - РИА Новости, 28.11.2023

Следствие попросило заочно арестовать редактора SOTA* Лойко

Следствие попросило Тимирязевский суд Москвы заочно заключить под стражу редактора издания SOTA* Анну Лойко по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:54

2023-11-28T10:54

2023-11-28T11:08

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следствие попросило Тимирязевский суд Москвы заочно заключить под стражу редактора издания SOTA* Анну Лойко по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство о заочном аресте Лойко А.Е. сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.Ранее СК РФ подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Анны Лойко: она обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), ей грозит до семи лет заключения. Девушку объявили в розыск.Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что редактор SOTA* несколько лет назад опубликовала статью с оправданием запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахир аль-Ислами"**.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231113/arest-1909214655.html

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происшествия, россия