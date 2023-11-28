https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912296573.html

В Москве ребенок выпал из окна в школе

В Москве ребенок выпал из окна в школе - РИА Новости, 28.11.2023

В Москве ребенок выпал из окна в школе

Школьница во время игры выпала из окна учебного заведения в центре Москвы, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:39

2023-11-28T10:39

2023-11-28T12:42

происшествия

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россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Школьница во время игры выпала из окна учебного заведения в центре Москвы, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, инцидент произошел 24 ноября в школе в центре Москвы, "во время игры девочка выпала из окна". Ребенка быстро госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает. "По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова, добавив, что сейчас следователи работают с руководством учебного заведения.Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, "этаж был первым, школа частная"."Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - добавила Ярославская.

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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)