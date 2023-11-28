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В Астрахани мужчина избил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 28.11.2023
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09:43 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912284889.html
В Астрахани мужчина избил трехлетнего ребенка
В Астрахани мужчина избил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 28.11.2023
В Астрахани мужчина избил трехлетнего ребенка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который, по версии следствия, избил трехлетнего пасынка, разозлившись во время... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:43
2023-11-28T09:43
происшествия
астрахань
астраханская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который, по версии следствия, избил трехлетнего пасынка, разозлившись во время игры в приставку, сообщает СУСК России по региону. "По версии следствия, в ночь на 25 ноября подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Школьной в селе Икряное, нанес множество ударов кулаками в область головы, туловища и живота трехлетнему пасынку, пока мать ребенка находилась на работе", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель регионального СК, мужчина разозлился, играя в приставку, а потом "пошел и выместил злость на ребенке, который играл в своей комнате". Мать ребенка узнала о случившемся, когда вернулась домой, и вызвала бригаду медиков. Ребенка госпитализировали. Подозреваемый был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани мужчина избил трехлетнего ребенка

Астраханец избил ребенка, разозлившись во время игры в приставку

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который, по версии следствия, избил трехлетнего пасынка, разозлившись во время игры в приставку, сообщает СУСК России по региону.
«
"По версии следствия, в ночь на 25 ноября подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Школьной в селе Икряное, нанес множество ударов кулаками в область головы, туловища и живота трехлетнему пасынку, пока мать ребенка находилась на работе", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального СК, мужчина разозлился, играя в приставку, а потом "пошел и выместил злость на ребенке, который играл в своей комнате".
Мать ребенка узнала о случившемся, когда вернулась домой, и вызвала бригаду медиков. Ребенка госпитализировали. Подозреваемый был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".
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