https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912284889.html

В Астрахани мужчина избил трехлетнего ребенка

В Астрахани мужчина избил трехлетнего ребенка - РИА Новости, 28.11.2023

В Астрахани мужчина избил трехлетнего ребенка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который, по версии следствия, избил трехлетнего пасынка, разозлившись во время... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:43

2023-11-28T09:43

2023-11-28T09:43

происшествия

астрахань

астраханская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, который, по версии следствия, избил трехлетнего пасынка, разозлившись во время игры в приставку, сообщает СУСК России по региону. "По версии следствия, в ночь на 25 ноября подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Школьной в селе Икряное, нанес множество ударов кулаками в область головы, туловища и живота трехлетнему пасынку, пока мать ребенка находилась на работе", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель регионального СК, мужчина разозлился, играя в приставку, а потом "пошел и выместил злость на ребенке, который играл в своей комнате". Мать ребенка узнала о случившемся, когда вернулась домой, и вызвала бригаду медиков. Ребенка госпитализировали. Подозреваемый был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20231127/rebenok-1912038607.html

астрахань

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)