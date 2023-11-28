https://ria.ru/20231128/produktsiya-1912470629.html

Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС

Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС - РИА Новости, 28.11.2023

Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:38

2023-11-28T18:38

2023-11-28T18:38

тверская область

тверь

александр куренков (мчс)

игорь руденя

игорь комиссаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912467444_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_f885f74fdf2a3392e2c93640ce7cf7f5.jpg

ТВЕРЬ, 28 ноя - РИА Новости. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник познакомились с производимыми в Верхневолжье образцами техники и оборудования для нужд МЧС России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Выставка была представлена на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" в Твери. Одной из тверских компаний, специализирующейся на выпуске техники для нужд МЧС России, является ООО ПК "Техинком - Центр". За 20 лет работы предприятием разработан и освоен выпуск различных моделей специальной пожарной техники и автогидроподъемников. В их числе представленные на выставке пожарные автоцистерны, пожарно-спасательный бронированный автомобиль, шарнирно сочлененный самосвал. Техника компании пригодна для использования в любых регионах страны, включая самые неблагоприятные по погодным условиям. ООО "Центр производства машин и конструкций" представил высотную пожарную машину, пожарный коленчатый автоподъемник, пожарные автоцистерны, а также пожарный автомобиль первой помощи. "Сегодня вся эта техника производится серийно и поставляется в регионы Российской Федерации для структур МЧС. В том числе пять пожарных автоцистерн на базе шасси "Урал" нашего производства используются спасателями Тверской области", - рассказал генеральный директор предприятия Игорь Комиссаров. Завидовский экспериментально-механический завод специализируется на производстве передвижных кранов грузоподъемностью до 25 тонн и передвижных подъемников со стрелами различной высоты, монтируемых на шасси российского и зарубежного производства. В качестве образца была представлена пожарная автолестница. Земснаряды, плавающие экскаваторы производит в столице Верхневолжья ООО "Амфибия". В частности, представленная Куренкову и Рудене многофункциональная амфибия с гусеницами и с фрезерным землесосом и измельчителем может использоваться при тушении торфяных пожаров, проведении работ по спасению людей, строительстве дамб и плотин, сооружений в непроходимых местах. Образцы дизельных электростанций различной мощности продемонстрировала компания "Динакор Силовые Технологии". Также свою продукцию на выставке - специальную обувь и одежду – представило предприятие "Краснохолмск". "До недавнего времени наше швейное предприятие выпускало обычную гражданскую одежду. Сейчас готовы шить и форму для МЧС. Мы будем изготавливать летнее, демисезонное, зимнее обмундирование. Настроены на плотное сотрудничество с МЧС", - отметил собственник ООО "Краснохолмск" Сергей Склемин.

https://ria.ru/20231128/spetstekhnika-1912419344.html

https://ria.ru/20231128/mchs-1912372742.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, александр куренков (мчс), игорь руденя, игорь комиссаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)