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Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС - РИА Новости, 28.11.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:38 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/produktsiya-1912470629.html
Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС
Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС - РИА Новости, 28.11.2023
Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:38
2023-11-28T18:38
тверская область
тверь
александр куренков (мчс)
игорь руденя
игорь комиссаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТВЕРЬ, 28 ноя - РИА Новости. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник познакомились с производимыми в Верхневолжье образцами техники и оборудования для нужд МЧС России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Выставка была представлена на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" в Твери. Одной из тверских компаний, специализирующейся на выпуске техники для нужд МЧС России, является ООО ПК "Техинком - Центр". За 20 лет работы предприятием разработан и освоен выпуск различных моделей специальной пожарной техники и автогидроподъемников. В их числе представленные на выставке пожарные автоцистерны, пожарно-спасательный бронированный автомобиль, шарнирно сочлененный самосвал. Техника компании пригодна для использования в любых регионах страны, включая самые неблагоприятные по погодным условиям. ООО "Центр производства машин и конструкций" представил высотную пожарную машину, пожарный коленчатый автоподъемник, пожарные автоцистерны, а также пожарный автомобиль первой помощи. "Сегодня вся эта техника производится серийно и поставляется в регионы Российской Федерации для структур МЧС. В том числе пять пожарных автоцистерн на базе шасси "Урал" нашего производства используются спасателями Тверской области", - рассказал генеральный директор предприятия Игорь Комиссаров. Завидовский экспериментально-механический завод специализируется на производстве передвижных кранов грузоподъемностью до 25 тонн и передвижных подъемников со стрелами различной высоты, монтируемых на шасси российского и зарубежного производства. В качестве образца была представлена пожарная автолестница. Земснаряды, плавающие экскаваторы производит в столице Верхневолжья ООО "Амфибия". В частности, представленная Куренкову и Рудене многофункциональная амфибия с гусеницами и с фрезерным землесосом и измельчителем может использоваться при тушении торфяных пожаров, проведении работ по спасению людей, строительстве дамб и плотин, сооружений в непроходимых местах. Образцы дизельных электростанций различной мощности продемонстрировала компания "Динакор Силовые Технологии". Также свою продукцию на выставке - специальную обувь и одежду – представило предприятие "Краснохолмск". "До недавнего времени наше швейное предприятие выпускало обычную гражданскую одежду. Сейчас готовы шить и форму для МЧС. Мы будем изготавливать летнее, демисезонное, зимнее обмундирование. Настроены на плотное сотрудничество с МЧС", - отметил собственник ООО "Краснохолмск" Сергей Склемин.
https://ria.ru/20231128/spetstekhnika-1912419344.html
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тверь, александр куренков (мчс), игорь руденя, игорь комиссаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверская область, Тверь, Александр Куренков (МЧС), Игорь Руденя, Игорь Комиссаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПредприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС
Предприятия Тверской области продемонстрировали продукцию для нужд МЧС - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 28 ноя - РИА Новости. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник познакомились с производимыми в Верхневолжье образцами техники и оборудования для нужд МЧС России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выставка была представлена на площадке мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" в Твери.
Министр МЧС России Александр Куренков и Губернатор Игорь Руденя передали спецтехнику подразделениям МЧС Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Куренков и Руденя передали спецтехнику подразделениям МЧС Тверской области
Вчера, 16:40
Одной из тверских компаний, специализирующейся на выпуске техники для нужд МЧС России, является ООО ПК "Техинком - Центр". За 20 лет работы предприятием разработан и освоен выпуск различных моделей специальной пожарной техники и автогидроподъемников. В их числе представленные на выставке пожарные автоцистерны, пожарно-спасательный бронированный автомобиль, шарнирно сочлененный самосвал. Техника компании пригодна для использования в любых регионах страны, включая самые неблагоприятные по погодным условиям.
ООО "Центр производства машин и конструкций" представил высотную пожарную машину, пожарный коленчатый автоподъемник, пожарные автоцистерны, а также пожарный автомобиль первой помощи.
"Сегодня вся эта техника производится серийно и поставляется в регионы Российской Федерации для структур МЧС. В том числе пять пожарных автоцистерн на базе шасси "Урал" нашего производства используются спасателями Тверской области", - рассказал генеральный директор предприятия Игорь Комиссаров.
Завидовский экспериментально-механический завод специализируется на производстве передвижных кранов грузоподъемностью до 25 тонн и передвижных подъемников со стрелами различной высоты, монтируемых на шасси российского и зарубежного производства. В качестве образца была представлена пожарная автолестница.
В Тверской области прошло командно-штабное учение МЧС - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Тверской области прошло командно-штабное учение МЧС
Вчера, 14:53
Земснаряды, плавающие экскаваторы производит в столице Верхневолжья ООО "Амфибия". В частности, представленная Куренкову и Рудене многофункциональная амфибия с гусеницами и с фрезерным землесосом и измельчителем может использоваться при тушении торфяных пожаров, проведении работ по спасению людей, строительстве дамб и плотин, сооружений в непроходимых местах.
Образцы дизельных электростанций различной мощности продемонстрировала компания "Динакор Силовые Технологии".
Также свою продукцию на выставке - специальную обувь и одежду – представило предприятие "Краснохолмск".
"До недавнего времени наше швейное предприятие выпускало обычную гражданскую одежду. Сейчас готовы шить и форму для МЧС. Мы будем изготавливать летнее, демисезонное, зимнее обмундирование. Настроены на плотное сотрудничество с МЧС", - отметил собственник ООО "Краснохолмск" Сергей Склемин.
 
Тверская областьТверьАлександр Куренков (МЧС)Игорь РуденяИгорь КомиссаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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