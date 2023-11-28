Рейтинг@Mail.ru
В ходе проверки приюта в Приангарье нашли трупы животных - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/priyut-1912272792.html
В ходе проверки приюта в Приангарье нашли трупы животных
В ходе проверки приюта в Приангарье нашли трупы животных - РИА Новости, 28.11.2023
В ходе проверки приюта в Приангарье нашли трупы животных
Двадцать трупов животных и птиц обнаружили правоохранители при проверке временного приюта для животных в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:52
2023-11-28T07:52
россия
происшествия
иркутская область
иркутский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
ИРКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Двадцать трупов животных и птиц обнаружили правоохранители при проверке временного приюта для животных в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Владелица кошек сдала в приют для временного содержания животных двух своих питомцев. Когда решила забрать их, то обнаружила, что животные больны, и обратилась в полицию. "В ходе выезда на территорию приюта для проведения проверки полицейские обнаружили порядка 20 трупов различных животных, среди которых также были свиньи, куры и гуси. Как установили сотрудники полиции, у хозяйки отсутствовали разрешающие документы для осуществления деятельности по уходу за животными", - говорится в сообщении. Проводится проверка по статье административного кодекса РФ об осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Назначены экспертизы, которые установят причину смерти животных. На основании заключения ветеринара будет дана правовая оценка в рамках статьи УК РФ о жестоком обращение с животными. Проверка также организована прокуратурой Иркутского района.
https://ria.ru/20231127/shtraf-1912110791.html
https://ria.ru/20231123/sobaki-1911450358.html
россия
иркутская область
иркутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, иркутская область, иркутский район
Россия, Происшествия, Иркутская область, Иркутский район
В ходе проверки приюта в Приангарье нашли трупы животных

В ходе проверки приюта временного содержания в Приангарье нашли трупы животных

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Двадцать трупов животных и птиц обнаружили правоохранители при проверке временного приюта для животных в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Владелица кошек сдала в приют для временного содержания животных двух своих питомцев. Когда решила забрать их, то обнаружила, что животные больны, и обратилась в полицию.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Кировской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит штраф
Вчера, 13:47
"В ходе выезда на территорию приюта для проведения проверки полицейские обнаружили порядка 20 трупов различных животных, среди которых также были свиньи, куры и гуси. Как установили сотрудники полиции, у хозяйки отсутствовали разрешающие документы для осуществления деятельности по уходу за животными", - говорится в сообщении.
Проводится проверка по статье административного кодекса РФ об осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Назначены экспертизы, которые установят причину смерти животных. На основании заключения ветеринара будет дана правовая оценка в рамках статьи УК РФ о жестоком обращение с животными.
Проверка также организована прокуратурой Иркутского района.
Бездомный пес - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Оренбургской области стая бродячих собак напала на девушку
23 ноября, 20:45
 
РоссияПроисшествияИркутская областьИркутский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала