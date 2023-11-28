https://ria.ru/20231128/priyut-1912272792.html

В ходе проверки приюта в Приангарье нашли трупы животных

В ходе проверки приюта в Приангарье нашли трупы животных - РИА Новости, 28.11.2023

В ходе проверки приюта в Приангарье нашли трупы животных

Двадцать трупов животных и птиц обнаружили правоохранители при проверке временного приюта для животных в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:52

2023-11-28T07:52

2023-11-28T07:52

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происшествия

иркутская область

иркутский район

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ИРКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Двадцать трупов животных и птиц обнаружили правоохранители при проверке временного приюта для животных в Приангарье, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Владелица кошек сдала в приют для временного содержания животных двух своих питомцев. Когда решила забрать их, то обнаружила, что животные больны, и обратилась в полицию. "В ходе выезда на территорию приюта для проведения проверки полицейские обнаружили порядка 20 трупов различных животных, среди которых также были свиньи, куры и гуси. Как установили сотрудники полиции, у хозяйки отсутствовали разрешающие документы для осуществления деятельности по уходу за животными", - говорится в сообщении. Проводится проверка по статье административного кодекса РФ об осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Назначены экспертизы, которые установят причину смерти животных. На основании заключения ветеринара будет дана правовая оценка в рамках статьи УК РФ о жестоком обращение с животными. Проверка также организована прокуратурой Иркутского района.

https://ria.ru/20231127/shtraf-1912110791.html

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россия

иркутская область

иркутский район

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россия, происшествия, иркутская область, иркутский район