https://ria.ru/20231128/prigovor-1912263717.html

Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого

Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого - РИА Новости, 28.11.2023

Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого

Суд во Владивостоке назначил 3,5 и 3 года колонии общего режима двум бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска городской полиции за то, что они избили РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T04:36

2023-11-28T04:36

2023-11-28T04:36

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил 3,5 и 3 года колонии общего режима двум бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска городской полиции за то, что они избили подозреваемого и давили на него психологически, сообщает прокуратура Приморья. "Установлено, что в августе 2020 года в рамках работы по заявлению о хищении денежных средств с банковского счета в отдел полиции доставлен подозреваемый, который отрицал свою причастность к совершению преступления, после чего бывшие полицейские применили в отношении невиновного лица психологическое давление, физическое насилие и спецсредства", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что подозреваемый не сознался, и его причастность к хищению денег никак не подтвердили. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что у пострадавшего были ссадины, кровоподтеки и синяки от наручников. Суд признал фигурантов виновными по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применение специальных средств". Им назначены наказания в 3,5 года и 3 года колонии общего режима. Также суд запретил бывшим полицейским занимать должности, связанные с осуществление функции представителя власти, на 3 года каждому, отмечает прокуратура. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html

владивосток

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владивосток, происшествия