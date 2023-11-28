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Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого - РИА Новости, 28.11.2023
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04:36 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/prigovor-1912263717.html
Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого
Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого - РИА Новости, 28.11.2023
Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого
Суд во Владивостоке назначил 3,5 и 3 года колонии общего режима двум бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска городской полиции за то, что они избили РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T04:36
2023-11-28T04:36
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил 3,5 и 3 года колонии общего режима двум бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска городской полиции за то, что они избили подозреваемого и давили на него психологически, сообщает прокуратура Приморья. "Установлено, что в августе 2020 года в рамках работы по заявлению о хищении денежных средств с банковского счета в отдел полиции доставлен подозреваемый, который отрицал свою причастность к совершению преступления, после чего бывшие полицейские применили в отношении невиновного лица психологическое давление, физическое насилие и спецсредства", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что подозреваемый не сознался, и его причастность к хищению денег никак не подтвердили. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что у пострадавшего были ссадины, кровоподтеки и синяки от наручников. Суд признал фигурантов виновными по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применение специальных средств". Им назначены наказания в 3,5 года и 3 года колонии общего режима. Также суд запретил бывшим полицейским занимать должности, связанные с осуществление функции представителя власти, на 3 года каждому, отмечает прокуратура. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого

Во Владивостоке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение подозреваемого

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил 3,5 и 3 года колонии общего режима двум бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска городской полиции за то, что они избили подозреваемого и давили на него психологически, сообщает прокуратура Приморья.
«
"Установлено, что в августе 2020 года в рамках работы по заявлению о хищении денежных средств с банковского счета в отдел полиции доставлен подозреваемый, который отрицал свою причастность к совершению преступления, после чего бывшие полицейские применили в отношении невиновного лица психологическое давление, физическое насилие и спецсредства", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что подозреваемый не сознался, и его причастность к хищению денег никак не подтвердили.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что у пострадавшего были ссадины, кровоподтеки и синяки от наручников.
Суд признал фигурантов виновными по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применение специальных средств".
Им назначены наказания в 3,5 года и 3 года колонии общего режима. Также суд запретил бывшим полицейским занимать должности, связанные с осуществление функции представителя власти, на 3 года каждому, отмечает прокуратура.
Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Судья - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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